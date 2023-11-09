Хрустка, ніжна чи пікантна: що приготувати з картоплі – підбірка оригінальних гарнірів
Джерело:Євген Клопотенко
Картопля – ледь не найулюбленіший гарнір для багатьох українців. Цей овоч направду універсальний та багатогранний.
Картопля може бути й хрусткою, і ніжною. Все залежить лише від вашого бажання та способу приготування. Ми дамо кілька ідей, як її можна подати.
Смакуватиме ідеально Ніжність у кожному шматочку: готуємо вершкову запіканку з курячими стріпсами та овочами
Пісний пиріг вівчаря
Традиційно пиріг вівчаря готують з м'ясом. Однак, як і кожен давній рецепт, ця страва має безліч варіацій. Зокрема, її можна зробити пісною і подавати як гарнір.
- Час: 1 година
- Порцій: 4 – 6
– 200 грамів сочевиці;
– 2 томати;
– 1 цибуля ріпчаста;
– 1 столова ложка томатної пасти;
– половина чайної ложки кмину;
– 1 морква;
– 2 зубчики часнику;
– 100 мілілітрів бульйону овочевого або води;
– 500 грамів картоплі;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 200 грамів печериць;
– сіль та перець до смаку.
Пиріг вівчаря може бути й пісним / Фото з сайту Євгена Клопотенка
Приготування:
- Очистьте 500 грамів картоплі та відваріть у солоній воді до готовності. Потім розтовчіть її, додайте до пюре 1 столову ложку оливкової олії та перемішайте.
- Печериці помийте та наріжте тоненькими шматочками. Також почистьте та подрібніть на кубики цибулю. Почищену моркву слід натерти на великій тертці.
- Томати поріжте у 2 два заходи. Спочатку наріжте їх на часточки, а ті вже подрібніть середнім кубиком. Своєю чергою, часник розчавіть, очистьте від шкірки та дрібно наріжте.
- Налийте на пательню 1 столову ложку оливкової олії та поставте грітися. Обсмажте на ній цибулю до прозорості. Після цього додайте туди моркву і смажте ще кілька хвилин. Наступними додайте печериці й теж кілька хвилин смажте.
- В каструлі зваріть 200 грамів сочевиці до готовності. Щоб знати точний час, перевірте інструкцію на паковані.
- Закиньте на пательню шматочки томатів, налийте 100 мілілітрів овочевого бульйону або води, додайте 1 столову ложку томатної пасти та тушкуйте все 5 – 7 хвилин. Потім додайте до овочів часник.
- Коли сочевиця приготується, також перекладіть її до овочів, додайте сіль, перець до смаку та половинку чайної ложки кмину. Перемішайте інгредієнти та тушкуйте ще 1 хвилину.
- Овочі із сочевицею викладіть у форму для запікання, а зверху накрийте картопляним пюре.
- Випікайте у духовці 20 хвилин за температури 180 градусів. На пюре має з'явитися золотава скоринка.
Картопля конфі в духовці
З картоплі, вершкового масла та спецій цілком реально приготувати вишукану страву, яка гідна стати окрасою святкового столу. Картопля конфі в духовці – дуже ніжна та м'яка. Вона може стати справжньою окрасою вашої скарбнички рецептів.
- Час: 1 година
- Порції: 2
– 4 – 5 картоплин;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– 75 грамів вершкового масла;
– 3 – 5 гілочок чебрецю;
– сіль та перець до смаку.
Картопля конфі – проста та ніжна страва / Фото з сайту Євгена Клопотенка
Приготування:
- Почистьте від шкірки картоплю та поріжте її на дуже тоненькі слайси. Якщо у вас є спеціально тертка, то використайте її, якщо ні, то звичайним ножем теж просто це зробити.
- Змастіть вершковим маслом форму для запікання. Викладіть картоплю у форму. Часник поріжте на тоненькі слайси та присипте ним картоплю.
- Рівномірно викладіть зверху 75 грамів вершкового масла. Далі посипте картоплю свіжими чи сухими гілочками чебрецю. Додайте сіль та перець до смаку.
- Розігрійте духовку до 180 градусів та запікайте картоплю протягом 30 – 40 хвилин. Час залежить від сорту картоплі та товщини форми.
Картопля по-селянськи
Щоб запекти картоплю так, аби вона була м'якою всередині, і дуже хрумкою зверху, скористайтесь наступним рецептом.
Секрет смачнющої картоплі по-селянськи полягає в тому, що треба взяти овочі із високим вмістом крохмалю, відварити їх, а потім запекти.
- Час: 50 хвилин
- Порції: 2
– 500 грамів картоплі;
– 4 – 5 зубчиків часнику;
– 2 – 3 столові ложки соняшникової олії;
– 2 – 3 гілочки чебрецю;
– сіль та перець до смаку.
Картоплю по-селянськи дуже просто готувати / Фото з сайту Євгена Клопотенка
Приготування:
- Помийте 500 грамів картоплі. Шкірку не знімайте. Різати теж не потрібно – зваріть її цілою. Овоч має бути наполовину готовим. На це піде орієнтовно 15 – 20 хвилин.
- Викладіть картоплю на паперові рушники, щоб вона висохла. Налийте в форму для запікання 2 – 3 столові ложки соняшникової олії.
- Кожну картоплину розріжте на 4 шматочки та викладіть їх у форму. Важливо робити лише один шар картоплі, щоб вона рівномірно запеклась.
- Приплюсніть часник за допомогою ножа та закиньте до форми з картоплею. Після цього додайте сіль та перець до смаку та кілька гілочок чебрецю. Можна використовувати й сухий чебрець, якщо немає свіжого.
- Розігрійте духовку до 210 градусів та запікайте в ній картоплю протягом 10 – 15 хвилин.
Смачного!Спробуйте ще приготувати пиріг вівчаря за класичним британським рецептом. Вам сподобається!