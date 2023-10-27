Культова страва, яку обожнюють усі – готуємо особливу вечерю з картоплі
27 жовтня 2023, 18:11Читать новость на русском
Джерело:Володимир Ярославський
Не знаєте, чим здивувати рідних на обід чи вечерю? Скористайтеся рецептом зі звичайної картоплі, яка точно здивує неперевершеним смаком.
Існує багато страв з картоплі, але ця, мабуть, найпопулярніша. Що може бути смачнішим за хрумку ззовні та ніжну всередині смажену картоплю та ще й з овочами? Спробуйте, і ви будете приємно здивовані.
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Рецепт смаженої картоплі з овочами
- Час: 40 хвилин
- Порції: 4
– 8 середніх картоплин;
– 3 великих цибулини;
– 1 солодкий перець;
– 1 великий помідор;
– 3 зубчики часнику;
– пучок петрушки;
– сіль;
– чорний та духмяний перці;
– 300 грамів підчеревини, або олія.
Приготування:
- Підготуйте велику сковорідку для смаження: близько 28 сантиметрів в діаметрі.
- Підчеревину нарізаємо дрібненько і висмажуємо в шкварки. Відкладаємо її окремо, а на жирі, який утворився, починаємо смажити картоплю. Попередньо її нарізаємо напівкільцями, товщиною десь 4 міліметри.
- Не перевертаємо доки картопля не обсмажиться з одного боку. Знов чекаю поки не обсмажиться і тільки потім перегортаємо.
- Коли таким чином підсмажується вже десь більша частина картоплі, одразу після перегорання додаємо дуже тоненько нарізану соломкою цибулю. Наверх солимо і перчимо, закриваємо кришкою, зменшуємо вогонь.
- Тушкуємо картоплю іноді перемішуючи, на повільному вогні хвилин 12 – 15, так щоб цибуля приготувалася, підсмажилась і майже "розчинилася".
- На цьому етапі можливо іноді треба додати ще олії та перевіряти на смак по солі.
- Коли все вже майже готово, додаємо на верх картоплі дрібно нарізаний солодкий перець та помідор. Знову накриваю кришкою і трішки тушкуємо. Перемішуємо, додаємо рублений часник та петрушку, шкварки, які відклали окремо.
- Подаємо з солоним огірком та чорним хлібом.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати осінній картопляний салат з лисичками.