Культова страва, яку обожнюють усі – готуємо особливу вечерю з картоплі

27 жовтня 2023, 18:11
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Джерело:

Володимир Ярославський

Не знаєте, чим здивувати рідних на обід чи вечерю? Скористайтеся рецептом зі звичайної картоплі, яка точно здивує неперевершеним смаком.

Існує багато страв з картоплі, але ця, мабуть, найпопулярніша. Що може бути смачнішим за хрумку ззовні та ніжну всередині смажену картоплю та ще й з овочами? Спробуйте, і ви будете приємно здивовані.

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Рецепт смаженої картоплі з овочами

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – 8 середніх картоплин;
 – 3 великих цибулини;
 – 1 солодкий перець;
 – 1 великий помідор;
 – 3 зубчики часнику;
 – пучок петрушки;
 – сіль;
 – чорний та духмяний перці;
 – 300 грамів підчеревини, або олія.

Приготування:

  • Підготуйте велику сковорідку для смаження: близько 28 сантиметрів в діаметрі.
  • Підчеревину нарізаємо дрібненько і висмажуємо в шкварки. Відкладаємо її окремо, а на жирі, який утворився, починаємо смажити картоплю. Попередньо її  нарізаємо напівкільцями, товщиною десь 4 міліметри.
  • Не перевертаємо доки картопля не обсмажиться з одного боку. Знов чекаю поки не обсмажиться і тільки потім перегортаємо.
  • Коли таким чином підсмажується вже десь більша частина картоплі, одразу після перегорання додаємо дуже тоненько нарізану соломкою цибулю. Наверх солимо і перчимо, закриваємо кришкою, зменшуємо вогонь.
  • Тушкуємо картоплю іноді перемішуючи, на повільному вогні хвилин 12 – 15, так щоб цибуля приготувалася, підсмажилась і майже "розчинилася".
  • На цьому етапі можливо іноді треба додати ще олії та перевіряти на смак по солі.
  • Коли все вже майже готово, додаємо на верх картоплі дрібно нарізаний солодкий перець та помідор. Знову накриваю кришкою і трішки тушкуємо. Перемішуємо, додаємо рублений часник та петрушку, шкварки, які відклали окремо.
  • Подаємо з солоним огірком та чорним хлібом.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак