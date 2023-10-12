Рецепт, який перетворить картоплю у розкішну страву: як приготувати хрустку запіканку з куркою

Коли мова йде про смачні та вишукані страви, запіканка є справжнім символом затишку та ситності. Існує безліч рецептів запіканки, але поєднання курки та картоплі точно є у на вершині списку.

Запіканка з курячим м'ясом та картоплею – страва, над якою не потрібно важко та довго клопотатися. Проте вона вражає неперевершеним поєднанням смаків та ароматів.

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Рецепт запіканки з куркою та картоплею

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

– 800 грамів картоплі;– 500 грамів курячого філе;– 250 грамів сиру чедер;– 3 столові ложки оливкової олії;– 250 грамів томатної пасти;– спеції: сіль, перець, приправа для курки, приправа для картоплі до смаку.

Приготування:

Картоплю помийте і відваріть в мундирі в підсоленій воді до м'якості (приблизно 20 хвилин).

Відварену картоплю охолодіть, потім очистіть від шкірки і наріжте кружальцями.

Куряче філе наріжте невеликими кубиками і обсмажте в розігрітій олії з 2 чайними ложками приправи для курки.

Потім додайте до м’яса томатну пасту і смажте, поки соус не випарується.

Сир натріть на тертці з великими отворами.

На дно форми для запікання викласти шар картоплі (приблизно 1/3 скибочок картоплі).

Посипати картоплю дрібкою солі і трохи приправ для картоплі. Потім половину обсмаженого м’яса необхідно викласти в соус. Посипте все половиною сиру.

Зверху на сир викладіть половину картоплі, м’ясо, що залишилося, і ще один шар картоплі. Посипте все сиром, що залишився.

Випікайте запіканку в розігрітій до 170 градусів духовці приблизно 25 хвилин.

Подавайте запечену запіканку теплою.

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