Рецепт, який перетворить картоплю у розкішну страву: як приготувати хрустку запіканку з куркою

12 жовтня 2023, 19:25
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Джерело:

Fajne gotowanie

Коли мова йде про смачні та вишукані страви, запіканка є справжнім символом затишку та ситності. Існує безліч рецептів запіканки, але поєднання курки та картоплі точно є у на вершині списку.

Запіканка з курячим м'ясом та картоплею – страва, над якою не потрібно важко та довго клопотатися. Проте вона вражає неперевершеним поєднанням смаків та ароматів.

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Рецепт запіканки з куркою та картоплею

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 800 грамів картоплі;
– 500 грамів курячого філе;
– 250 грамів сиру чедер;
– 3 столові ложки оливкової олії;
– 250 грамів томатної пасти;
– спеції: сіль, перець, приправа для курки, приправа для картоплі до смаку.

Приготування:

  • Картоплю помийте і відваріть в мундирі в підсоленій воді до м'якості (приблизно 20 хвилин).
  • Відварену картоплю охолодіть, потім очистіть від шкірки і наріжте кружальцями.
  • Куряче філе наріжте невеликими кубиками і обсмажте в розігрітій олії з 2 чайними ложками приправи для курки.
  • Потім додайте до м’яса томатну пасту і смажте, поки соус не випарується.
  • Сир натріть на тертці з великими отворами.
  • На дно форми для запікання викласти шар картоплі (приблизно 1/3 скибочок картоплі).
  • Посипати картоплю дрібкою солі і трохи приправ для картоплі. Потім половину обсмаженого м’яса необхідно викласти в соус. Посипте все половиною сиру.
  • Зверху на сир викладіть половину картоплі, м’ясо, що залишилося, і ще один шар картоплі. Посипте все сиром, що залишився.
  • Випікайте запіканку в розігрітій до 170 градусів духовці приблизно 25 хвилин.
  • Подавайте запечену запіканку теплою.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська