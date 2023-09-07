Три незвичні страви з картоплі до обіду чи вечері
7 вересня 2023, 14:44Читать новость на русском
Набридли буденні страви і хочеться чогось оригінального і нового? Спробуйте вівчарський пиріг, картоплю гратен чи гармошкою. Ці страви не тільки яскраво виглядають на столі, а й дуже смачні.
Досить готувати звичну картоплю фрі та пюре. 24 канал підготував цікаву підбірку страв з картоплі, яка точно здивує навіть гурмана.
Читайте також Найкращий вибір для школярів: як смачно нагодувати дитину під час активних буднів
Спробуйте приготувати ці страви, та ви будете приємно здивовані смаком та вишуканістю.
Картопля гармошка
- Час: 1 – 2 години
– картопля;
– вершкове масло.
Для соусу:
– 2 – 3 столові ложки густої сметани;
– 1 столова ложка крем-сиру;
– 1/3 чайної ложки солі;
– кріп
– пів чайної ложки меленої паприки.
Приготування:
- Очищену картоплю нарізаємо на тоненькі скибочки не дорізаючи до кінця.
- Розігрійте духовку до 200 градусів.
- Викладіть картоплю на деко. На кожну покладіть трішки вершкового масла та накрийте все харчовою фольгою. Запікаємо 30 – 40 хвилин при 200 градусах, вмикаємо режим конвекція і печемо ще 30 хвилин до золотистої скоринки. В залежності від духовки картопля може готуватися швидше або повільніше, тому орієнтуйтеся по своїй духовці.
- З'єднуємо всі інгредієнти для сметанного соусу.️
- Подаємо готову картоплю змащену соусом, або соус окремо.
Картопляний гратен
- Час: 65 хвилин
– 5 – 7 картоплин;
– середня цибулина;
– 2 – 3 зубчики;
– 40 грамів вершкового масла;
– 3 столові ложки борошна;
– 400 грамів молока;
– 200 грамів вершків;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– чебрець;
– 2 столові ложки олії.
Приготування:
- Нарізаємо картоплю тонкими смужками. Викладаємо її в форму для запікання, але не прикладаємо надто щільно одна до одної, бо можуть не пропектись.
- Тепер робимо соус. Вливаємо в сковорідку олію. Вкидаємо нарізану цибулю і часник, і обсмажуємо 3 хвилини.
Картопляний гратен / Фото Taste of home
- Додаємо масло, розтоплюємо. Додаємо борошно, і гарно все перемішуємо.
- Вливаємо повільно молоко, все гарно вимішуючи. Додаємо спеції: сіль, перець, тим'ян.
- Доливаємо вершки, помішуючи готуємо, доводячи до загустіння.
- Заливаємо картоплю соусом, стараємось, щоб затекло між усі шматочки. Зверху солимо, присипаємо тертим сиром і відправляємо в духовку на 55 хвилин при 180 градусах.
Вівчарський пиріг
- Час: 1 година
– 400 грамів м’ясного фаршу;
– 500 грамів картопляного пюре;
– 200 грамів консервованого зеленого горошку або свіжомороженого;
– 100 грамів твердого сиру;
– 2 середні моркви;
– 1 ріпчаста цибуля;
– 1 сирий яєчний жовток;
– 1 зубчик часнику;
– 2 столові ложки томатної пасти;
– 2 столові ложки вершкового масла;
– 1 столова ложка олії;
– сіль;
– чорний мелений перець.
Приготування:
- Наріжте цибулю та часник дрібними шматочками. Обсмажте на розігрітій сковорідці з олією на середньому вогні.
- Додайте до неї фарш та продовжуйте обсмажувати ще 10 хвилин. Додайте томатну пасту розбавлену одною склянкою води.
- Наріжте очищену моркву довільними шматочками та тушкуйте разом з м'ясом ще кілька хвилин. Додайте спецій та перемішайте. Зніміть з плити та дайте відпочити під кришкою 1 – 2 хвилини.
- До готового картопляного пюре додайте м'яке вершкове масло та сирий жовток. Ретельно все перемішайте.
- Змішайте зелений горошок з м'ясним фаршем та овочами, викладіть на дно форми та розрівняйте. Поверх додайте картопляне пюре. Змастіть поверхню пирога м'яким вершковим маслом. Посипте натертим твердим сиром.
- Відправте пиріг вівчаря в духовку при 180 градусах на 35 хвилин запікатися.
Смачного!Сподобалися рецепти з картоплею? Спробуйте також приготувати бендерики з м’ясом.