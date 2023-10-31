Те, від чого ви не зможете відмовитися: три рецепти з картоплі на щодень
31 жовтня 2023, 15:53Читать новость на русском
Мабуть, важко знайти людину, котра не любить страви з картоплі. Йдеться не просто про варену чи смажену. Щоб трішки урізноманітнити раціон, ми підготували три рецепти особливих страв з цього продукту.
24 канал підготував три цікаві та популярні рецепти з картоплі, які ви точно захочете повторити ще і ще. Серед них українські картопляні зрази з начинкою з грибів, картопля по-шведськи (хассельбек) та італійські ньоки, які чимось схожі на наші палюшки.
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Рецепт ньоківІнгредієнти:
– 450 грамів картоплі;
– 120 грамів борошна;
– твердий сир;
– яйце;
– сіль;
– чорний мелений перець.
Приготування:
- Ретельно помийте картоплю, почистіть від шкірки та відваріть до готовності у підсоленій воді.
- Охолодіть готову картоплю, потовчіть товкачкою та з'єднайте з борошном.
- Додайте до тіста натертий твердий сир та яйце – перемішайте до однорідності. На ваш смак можна ще додати спецій.
- Розділіть тісто на маленькі галушки руками або ножем, сформуйте ньокі (палюшки) та притрусіть борошном.
- Відваріть ньокі у киплячій підсоленій воді до готовності – 3 хвилин достатньо.
- Готові ньокі змастіть вершковим маслом та подавайте до столу.
Рецепт картоплі хассельбекІнгредієнти:
– 500 грамів картоплі;
– 20 грамів олії;
– сіль;
– 100 грамів бекону;
– 2 курячих яйця;
– 100 грамів пармезану;
– чорний мелений перець.
Приготування:
- Ретельно миємо картоплю, викладаємо її між двома паличками для суші та нарізаємо "гармошкою". Поливаємо олією та солимо. Відправляємо у розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин.
- Нарізаємо скибочками бекон та смажимо його на сковорідці.
- Змішуємо яйця, пармезан та перець, додаємо 1 – 2 столових ложки води.
- Картоплю додаємо до бекону, та заливаємо соусом з яєць. Швиденько перемішуємо.
- Викладаємо страву на тарілку та подаємо до столу.
Рецепт картопляних зразІнгредієнти для тіста:
– 6 – 8 штук картоплі;
– сіль;
– 40 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 60 грамів картопляного бульйону.
Для начинки:
– 300 грамів грибів;
– 1 цибулина;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– олія;
– манка або сухарі для панірування.
Приготування:
- Очищуємо, нарізаємо та варимо картоплю до готовності у підсоленій воді.
- З відвареної картоплі зливаємо картопляний бульйон. Половину потрібно лишити, приблизно 100 грамів. Робимо картопляне пюре. Картопляний бульйон поки що не додаємо.
- Перекладаємо картоплю в миску і додаємо кукурудзяний крохмаль та перемішуємо. Потім, вливаємо невеликими порціями бульйон і все ретельно перемішуємо.
- Беремо шматочок тіста в руки, якщо воно еластичне та не липне, значить тісто готове і його можна використовувати.
- Нарізаємо гриби та цибулю і обсмажуємо на сковорідці з невеликою кількістю олії. Додаємо сіль та перець, перемішуємо.
- Знімаємо з плити та відставляємо до охолодження.
- Формуємо зрази та обвалюємо їх в панірувальних сухарях. Мийте руки водою, після кожного зраза, так легше буде працювати з тістом.
- Обсмажуємо зрази з обох сторін на рослинній олії до золотавої скоринки. Дайте охолонути їм та насолоджуйтесь.
Смачного!Сподобалися рецепти? Спробуйте також приготувати закарпатські кіфлики з повидлом.