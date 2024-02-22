Що робити з вчорашньою картоплею: це справжній хіт за копійки
22 лютого 2024, 14:47Читать новость на русском
Джерело:Beszamel
Коли мова йде про голубці, на гадку приходять лише ті, що з м'ясною начинкою. Проте їх можна приготувати і в інший спосіб. Популярну в Україні страву готують ще й з картоплею. Це смачно, дешево та ситно.
Голубці з відвареної картоплі в грибному соусі можна приготувати швидко і просто – і їх смак порадує кожного члена родини. Для приготування соусу можна використовувати свіжі чи заморожені лісові гриби або шампіньйони.
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Рецепт голубців з картоплі
- Час: 1 година
- Порцій: 4
– 1 кілограм картоплі;
– 150 грамів вершкового масла;
– 125 мілілітрів молока;
– сіль, перець, мускатний горіх до смаку;
– 500 грибів печериць (або інших грибів)
– 1 велика цибулина;
– 200 мілілітрів вершків;
– качан капусти (найкраще савойської);
– 1 склянка гарячої води;
– 1 бульйонний кубик.
Приготування:
- Картоплю відваріть і відцідіть (можна використати і вчорашню картоплю).
- Далі її слід розтерти їх з маслом і молоком.
- Приправте картопляне пюре сіллю, перцем і мускатним горіхом. Виріжте з капусти серцевину і видаліть 12 листків.
- Бланшуйте їх у каструлі з киплячою водою впродовж 2 хвилин, а потім обсушіть.
- У центр кожного листа викладіть порцію картопляного пюре і щільно згорніть, формуючи голубці.
- Щільно укладіть голубці у форму для запікання.
- Бульйонний кубик розведіть в гарячій воді і залийте ним голубці. Зверху викладіть шматочок нарізаного вершкового масла. Випікайте 25 – 30 хвилин в розігрітій до 175 градусів духовці.
- На розігрітій сковороді розтопіть 50 грамів масла, додайте нарізану на кубики цибулю і обсмажте до прозорості.
- Додайте гриби і продовжуйте тушкувати.
- Влийте вершки, посоліть, поперчіть.
- Подавайте голубці заправлені грибним соусом.