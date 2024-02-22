Що робити з вчорашньою картоплею: це справжній хіт за копійки

Коли мова йде про голубці, на гадку приходять лише ті, що з м'ясною начинкою. Проте їх можна приготувати і в інший спосіб. Популярну в Україні страву готують ще й з картоплею. Це смачно, дешево та ситно.

Голубці з відвареної картоплі в грибному соусі можна приготувати швидко і просто – і їх смак порадує кожного члена родини. Для приготування соусу можна використовувати свіжі чи заморожені лісові гриби або шампіньйони.

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Рецепт голубців з картоплі

Час: 1 година

1 година Порцій: 4

– 1 кілограм картоплі;– 150 грамів вершкового масла;– 125 мілілітрів молока;– сіль, перець, мускатний горіх до смаку;– 500 грибів печериць (або інших грибів)– 1 велика цибулина;– 200 мілілітрів вершків;– качан капусти (найкраще савойської);– 1 склянка гарячої води;– 1 бульйонний кубик.

Приготування:

Картоплю відваріть і відцідіть (можна використати і вчорашню картоплю). Далі її слід розтерти їх з маслом і молоком. Приправте картопляне пюре сіллю, перцем і мускатним горіхом. Виріжте з капусти серцевину і видаліть 12 листків. Бланшуйте їх у каструлі з киплячою водою впродовж 2 хвилин, а потім обсушіть. У центр кожного листа викладіть порцію картопляного пюре і щільно згорніть, формуючи голубці. Щільно укладіть голубці у форму для запікання. Бульйонний кубик розведіть в гарячій воді і залийте ним голубці. Зверху викладіть шматочок нарізаного вершкового масла. Випікайте 25 – 30 хвилин в розігрітій до 175 градусів духовці. На розігрітій сковороді розтопіть 50 грамів масла, додайте нарізану на кубики цибулю і обсмажте до прозорості. Додайте гриби і продовжуйте тушкувати. Влийте вершки, посоліть, поперчіть. Подавайте голубці заправлені грибним соусом.

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