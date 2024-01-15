Цей рецепт просто розірвав тікток: ідея найкращої вечері з картоплі
15 січня 2024, 17:20Читать новость на русском
Джерело:anat_elisha_kitchen
Картопля може стати основою для чудової страви. Скористайтеся цим рецептом, щоб смачно почастувати своїх рідних.
Спробуйте приготувати картоплю в духовці. Вершково-грибний соус чудово її доповнить.
Буде смачно Шедевр турецької кухні: здивуйте рідних справжнім Адана-кебабом – автентичний рецепт
Картопля з грибами та вершковим соусом
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 4
– 5 – 6 картоплин;
– 200 грамів грибів;
– оливкова олія;
– 1 цибулина;
– 5 зубчиків часнику;
– 250 мілілітрів вершків;
– 1 чайна ложка солі;
– дрібка мускатного горіха;
– половина чайної ложки меленого чорного перцю;
– 100 грамів моцарели.
Приготування:
- Ретельно вимиту картоплю змастіть оливковою олією та загорніть кожну у фольгу. Розігрійте духовку до 200 градусів.
- Викладіть картоплю у форму і поставте її в духовку. Готуйте до повного розм'якшення щонайменше годину.
- Тим часом нагрійте на пательні олію. Подрібніть цибулю і відправте її смажитись. Через 3 хвилин додайте порізані гриби. Смажте до випаровування рідини, після чого додайте тертий часник і спеції.
- Коли гриби підрум'яняться, влийте вершки та готуйте, помішуючи, ще 5 хвилин.
- Звільніть картоплю від фольги та зробіть надріз в центрі. Виделкою трохи розімніть внутрішню частину. Посипте зверху моцарелою, 2 – 3 столовими ложками грибного соусу і знову сиром.
- Запікайте ще 10 хвилин, а перед подачею посипте подрібненим часником.