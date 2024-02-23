Це буде смачно: який салат приготувати з консервованим горошком

23 лютого 2024, 15:05
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Джерело:

Smaker

Заморожений горошок – смачний та доступний інгредієнт, з якого можна приготувати дуже смачну закуску. Такий салат ви точно захочете бачити на своєму столі.

Потрібна швидка закуска на вечерю? Приготуйте салат з сиром і горошком. Ви обов'язково знайдете всі необхідні інгредієнти в кухонній шафі.

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Рецепт салату з горошком

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 банка консервованого горошку;
– пів банки консервованої кукурудзи;
– 3 – 4 яйця;
– 200 грамів твердого жовтого сиру;
– 2 – 3 маринованих огірки;
– 1 столова ложка майонезу;
– 1 столова ложка натурального йогурту;
– сіль і чорний перець до смаку.

Приготування:

  1. Яйця відваріть на "круто" в підсоленій воді.
  2. Потім остудіть їх, очистіть і наріжте кубиками.
  3. Сир натріть на овочевій тертці з великими отворами.
  4. Процідіть горох і кукурудзу.
  5. Огірки дрібно наріжте і помістіть у ситечко, щоб видалити зайву рідину.
  6. Покладіть усі інгредієнти салату у велику миску.
  7. Майонез з'єднайте з йогуртом, посоліть і поперчіть, потім полийте салат.
  8. Ретельно перемішайте і відразу подавайте або залиште в холодильнику на 30 хвилин, поки смаки не поєднаються.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська