Це буде смачно: який салат приготувати з консервованим горошком
23 лютого 2024, 15:05Читать новость на русском
Джерело:Smaker
Заморожений горошок – смачний та доступний інгредієнт, з якого можна приготувати дуже смачну закуску. Такий салат ви точно захочете бачити на своєму столі.
Потрібна швидка закуска на вечерю? Приготуйте салат з сиром і горошком. Ви обов'язково знайдете всі необхідні інгредієнти в кухонній шафі.
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Рецепт салату з горошком
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
– 1 банка консервованого горошку;
– пів банки консервованої кукурудзи;
– 3 – 4 яйця;
– 200 грамів твердого жовтого сиру;
– 2 – 3 маринованих огірки;
– 1 столова ложка майонезу;
– 1 столова ложка натурального йогурту;
– сіль і чорний перець до смаку.
Приготування:
- Яйця відваріть на "круто" в підсоленій воді.
- Потім остудіть їх, очистіть і наріжте кубиками.
- Сир натріть на овочевій тертці з великими отворами.
- Процідіть горох і кукурудзу.
- Огірки дрібно наріжте і помістіть у ситечко, щоб видалити зайву рідину.
- Покладіть усі інгредієнти салату у велику миску.
- Майонез з'єднайте з йогуртом, посоліть і поперчіть, потім полийте салат.
- Ретельно перемішайте і відразу подавайте або залиште в холодильнику на 30 хвилин, поки смаки не поєднаються.