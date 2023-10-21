Смачний спосіб пережити холодну зиму: тушонка з курки – рецепт від Євгена Клопотенка
21 жовтня 2023, 18:35Читать новость на русском
Джерело:Сайт Євгена Клопотенка
Тушонка з курки – це так смачно. Така закрутка значно полегшує життя, при браку часу або відключенні світла – слід лише відкрити банку, додати гарнір – і смачний обід готовий.
Тушонка має древні корені. Адже метод пастеризації продуктів був придуманий ще на початку ХІХ століття. Саме тоді у Франції для потреб армії вперше заготували провіант у такий спосіб. За це винахідник отримав нагороду з рук самого імператора Наполеона.
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Рецепт тушонки з курки
- Час: 2 години
- Порцій: 3 банки ємністю по 600 мілілітрів
Інгредієнти:
- 2 кілограми курячого м'яса (гомілки, стегна);
- 1 середня ріпчаста цибуля;
- 1 велика морква;
- 100 грамів кореню селери;
- 2 лаврові листи;
- 5 горошин чорного перцю;
- 3 горошини духмяного перцю;
- 2 столові ложки солі.
Приготування:
- На дно каструлі з товстим дном викладіть куряче м'ясо.
- Залийте його водою (вона має покривати м'ясо на 3 сантиметри вище м'яса) та доведіть до кипіння. Першу воду злийте, а м’ясо старанно промийте та знову складіть у каструлю.
- Викладіть у каструлю очищену цибулю та велику розрізану навпіл моркву.
- Також у цю страву можна додати очищений корінь селери, пастернаку чи петрушки, 2 лаврових листи, 5 горошин чорного та 3 горошини духмяного перцю, сіль.
- Доведіть до кипіння, а потім зменште вогонь до середнього. Варіть 40 хвилин, не накриваючи кришкою.
- Готове м'ясо вийміть з каструлі, дайте йому трохи охолонути та за допомогою ножа й виделки акуратно повиймайте з гомілок і стегон всі кістки, хрящі та шкірку.
- Усе м’ясо (вже без овочів) перекладіть знову до каструлі та варіть ще 20 хвилин на середньому вогні.
- Розкладіть ще гаряче м'ясо у чисті та стерилізовані банки.
- За допомогою кухлі набирайте в банку м'ясо та трішки бульйону.
- За бажанням у кожну банку можна додати ще спеції.
- Щільно закрутіть банки стерилізованими кришками та перевертайте на рушник (аналогічно, як при консервації сезонних овочів та фруктів).
- Тушонку слід зберігати в темному прохолодному місці.