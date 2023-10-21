Смачний спосіб пережити холодну зиму: тушонка з курки – рецепт від Євгена Клопотенка

21 жовтня 2023, 18:35
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Джерело:

Сайт Євгена Клопотенка

Тушонка з курки – це так смачно. Така закрутка значно полегшує життя, при браку часу або відключенні світла – слід лише відкрити банку, додати гарнір – і смачний обід готовий.

Тушонка має древні корені. Адже метод пастеризації продуктів був придуманий ще на початку ХІХ століття. Саме тоді у Франції для потреб армії вперше заготували провіант у такий спосіб. За це винахідник отримав нагороду з рук самого імператора Наполеона.

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Рецепт тушонки з курки

  • Час: 2 години
  • Порцій: 3 банки ємністю по 600 мілілітрів

Інгредієнти:

  • 2 кілограми курячого м'яса (гомілки, стегна);
  • 1 середня ріпчаста цибуля;
  • 1 велика морква;
  • 100 грамів кореню селери;
  • 2 лаврові листи;
  • 5 горошин чорного перцю;
  • 3 горошини духмяного перцю;
  • 2 столові ложки солі.

Приготування:

  • На дно каструлі з товстим дном викладіть куряче м'ясо.
  • Залийте його водою (вона має покривати м'ясо на 3 сантиметри вище м'яса) та доведіть до кипіння. Першу воду злийте, а м’ясо старанно промийте та знову складіть у каструлю.
  • Викладіть у каструлю очищену цибулю та велику розрізану навпіл моркву.
  • Також у цю страву можна додати очищений корінь селери, пастернаку чи петрушки, 2 лаврових листи, 5 горошин чорного та 3 горошини духмяного перцю, сіль.
  • Доведіть до кипіння, а потім зменште вогонь до середнього. Варіть 40 хвилин, не накриваючи кришкою.
  • Готове м'ясо вийміть з каструлі, дайте йому трохи охолонути та за допомогою ножа й виделки акуратно повиймайте з гомілок і стегон всі кістки, хрящі та шкірку.
  • Усе м’ясо (вже без овочів) перекладіть знову до каструлі та варіть ще 20 хвилин на середньому вогні.
  • Розкладіть ще гаряче м'ясо у чисті та стерилізовані банки.
  • За допомогою кухлі набирайте в банку м'ясо та трішки бульйону.
  • За бажанням у кожну банку можна додати ще спеції.
  • Щільно закрутіть банки стерилізованими кришками та перевертайте на рушник (аналогічно, як при консервації сезонних овочів та фруктів).
  • Тушонку слід зберігати в темному прохолодному місці.
Це важливо знати: яке м'ясо не можна морозити.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська