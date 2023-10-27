Курка з вершковим смаком: як приготувати особливий соус
27 жовтня 2023, 20:02Читать новость на русском
Джерело:Fajne gotowanie
Курка – універсальне та неймовірно смачне м'ясо. Якщо додати "той самий" соус – вона стане особливо апетитною.
Курка з макаронами в сирно-вершковому соусі – легка ідея для вечері. Якщо вам потрібно швидко перекусити, це буде найкращим рішенням.
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Рецепт курки з макаронами в соусі
- Час: 40 хвилин
- Порцій:4
– 400 грамів курячого філе;
– 200 грамів шампіньйонів;
– 200 грамів вершків;
– 100 грамів сиру;
– 100 грамів цибулі;
– 2 зубчики часнику;
– 400 грамів спагеті;
– 20 грамів вершкової олії;
– спеції: сіль, перець, солодкий перець, орегано, базилік, прованські трави, свіжий базилік до смаку.
Приготування:
- Куряче філе помийте і обсушіть. Потім наріжте кубиками.
- Гриби почистіть і наріжте тонкими пластинками.
- Цибулю очистіть і подрібніть на дрібні кубики. Часник очистіть і наріжте пластинками.
- У сковороду налийте олію. Розігрійте та додайте курку, гриби, цибулю та часник.
- Додайте спеції: половину чайної ложки зелені, солодкий перець, ложку солодкого соусу чилі, сіль і велику щіпку перцю.
- Смажте, поки м'ясо не перестане бути сирим.
- Додайте в сковороду вершки і подрібнений сир. Тушкуйте все разом, поки сир не розплавиться.
- Тим часом відваріть макарони згідно з інструкціями на упаковці до аль денте.
- Відварену пасту викладіть в сковороду з соусом.
- Ретельно перемішайте і подавайте.