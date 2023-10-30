В духовці, на сковорідці чи на грилі: популярні страви з курки на будь-який смак
30 жовтня 2023, 13:48Читать новость на русском
Курятина один із найпопулярніших видів м'яса, яку щодня споживають, мабуть, усі. Аби трішки різноманітними ваш раціон, ми підготували цікаві страви з різних частин курки.
24 канал підібрав цікаві рецепти з курятини, які ви точно зможете повторити вдома без труднощів. Обирайте той, який довподоби, або готуйте всі страви для родини.
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Фаршироване куряче філеІнгредієнти:
– 2 курячих філе;
– 1 пучок свіжого шпинату;
– половина ріпчастої цибулини;
– 25 грамів коньяку;
– спеції для гриля;
– 50 грамів оливкової олії;
– 150 грамів вершків;
– сіль;
– чорний мелений перець.
Приготування:
- Ретельно помийте куряче філе, просушіть на паперовому рушнику. Зробіть у філе "кишеню" гострим ножем.
- Викладіть м’ясо до глибокої миски, додайте коньяку, солі, чорного меленого перцю, оливкової олії та спецій – зробіть курочці "масаж" і залиште маринуватися на 10 – 15 хвилин.
- Ретельно помийте в кількох водах листя шпинату.
- Грубо наріжте шпинат, ріпчасту цибулю – дрібним кубиком.
- Посмажте цибулю та шпинат кілька хвилин, влийте до сковорідки вершки й тушкуйте ще 4 – 5 хвилин.
- Нафаршируйте куряче філе начинкою зі шпинату та цибулі, закріпіть "кишеньки" шпажками.
- Запікайте фаршироване куряче філе до готовності при 180 градусах.
Запечена нога грильІнгредієнти:
– 2 курячі ноги;
– 1 чайна ложка гірчиці;
– 1 чайна ложка меду;
– солодка паприка;
– сіль.
Приготування:
- Миємо та просушуємо паперовими рушниками м'ясо.
- Маринуємо в меді та гірчиці, солимо та за бажанням перчимо. Посипаємо паприкою та масажуємо курятину.
- Викладаємо на деко та готуємо в духовці на режимі "гриль" 30 хвилин.
- Подаємо страву з печеною картоплею, або свіжим салатом.
Курячі котлети, як у мамиІнгредієнти:
– 700 грамів курячого фаршу;
– 170 грамів жирних вершків;
– 1 ріпчаста цибуля;
– 1 куряче яйце;
– 50 грамів панірувальних сухарів;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– улюблені спеції;
– часник.
Приготування:
- Курячий фарш змішайте з половиною вершків та яйцем. Цибулю перебиваємо блендером і додаємо до фаршу, потім спеції. Слідом додаємо сухарі і ретельно перемішуємо.
- Даємо постояти масі 15 хвилин, щоб всі інгредієнти змішалися.
- Котлети викладіть на сковорідку ложкою. Смажимо їх до рум'яної скоринки, складаємо у форму для запікання. Додаємо решту вершків, часник, трави.
- Накриваємо все фольгою і запікаємо приблизно 20 хвилин при 180 градусах.
Курячі крила в медовому соусіІнгредієнти:
– 1 кілограм курячих крилець;
– 6 ложок соєвого соусу;
– 3 ложки меду;
– 1 чайна ложка копченої меленої паприки.
Приготування:
- Крила необхідно розрізати на порційні шматочки. Відрізаємо кисть крила (вона не знадобиться), розрізаємо інші дві частини по суглобу на половинки.
- В окремому посуді змішуємо інгредієнти для соусу.
- Вливаємо соєвий соус, додаємо паприку, мед. Далі заливаємо шматочки курки маринадом, добре перемішуємо, закриваємо харчовою плівкою і прибираємо в холодильник мінімум на 1 годину.
- Викладаємо промариновані крила і виливаємо на них маринад, що залишився. Запікаємо все в розігрітій духовці при 180 градусах 30 – 35 хвилин.
- Викладаємо їх на тарілку та подаємо з улюбленим гарніром.
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