Пальчики оближеш: готуємо розкішну курятину в сирному клярі

16 травня 2024, 20:47
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Джерело:

olga_riabenko_

Курятину можна приготувати по-справжньому цікаво. Спробуйте зробити її в сирному клярі.

Ця страва урізноманітить ваше повсякденне меню. Окрім цього, вона гідна бути й на святковому столі.

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Філе курячого стегна в сирному клярі

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 3
Інгредієнти:
– 3 філе курячого стегна;
– 3 яйця;
– сіль, перець до смаку;
– 10 грамів часнику;
– 50 грамів твердого сиру;
– 100 грамів борошна;
– 20 грамів петрушки.
Соус:
– 180 мілілітрів курячого бульйону чи води;
– 40 грамів масла;
– 10 грамів часнику;
– 1 столова ложка соку лайма чи лимона;
– 10 грамів петрушки.

Дивіться, як приготувати куряче філе в клярі: відео

Приготування:

  1. М'ясо відбийте, посоліть та поперчіть.
  2. Яйця змішайте з часником, сіллю, перцем, петрушкою та натертим сиром.
  3. М'ясо обваляйте в борошні, а потім – в клярі. Обсмажте до золотавого кольору.
  4. Приберіть м'ясо з пательні. Влийте бульйон, додайте часник, сік лайма, нарізану петрушку та масло.
  5. Поверніть м'ясо в пательню та готуйте ще 10 хвилин.

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Автор: Ольга Котів