Пальчики оближеш: готуємо розкішну курятину в сирному клярі

Курятину можна приготувати по-справжньому цікаво. Спробуйте зробити її в сирному клярі.

Ця страва урізноманітить ваше повсякденне меню. Окрім цього, вона гідна бути й на святковому столі.

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Філе курячого стегна в сирному клярі

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 3

– 3 філе курячого стегна;– 3 яйця;– сіль, перець до смаку;– 10 грамів часнику;– 50 грамів твердого сиру;– 100 грамів борошна;– 20 грамів петрушки.– 180 мілілітрів курячого бульйону чи води;– 40 грамів масла;– 10 грамів часнику;– 1 столова ложка соку лайма чи лимона;– 10 грамів петрушки.

Дивіться, як приготувати куряче філе в клярі: відео

Приготування:

М'ясо відбийте, посоліть та поперчіть. Яйця змішайте з часником, сіллю, перцем, петрушкою та натертим сиром. М'ясо обваляйте в борошні, а потім – в клярі. Обсмажте до золотавого кольору. Приберіть м'ясо з пательні. Влийте бульйон, додайте часник, сік лайма, нарізану петрушку та масло. Поверніть м'ясо в пательню та готуйте ще 10 хвилин.