Пальчики оближеш: готуємо розкішну курятину в сирному клярі
16 травня 2024, 20:47Читать новость на русском
Джерело:olga_riabenko_
Курятину можна приготувати по-справжньому цікаво. Спробуйте зробити її в сирному клярі.
Ця страва урізноманітить ваше повсякденне меню. Окрім цього, вона гідна бути й на святковому столі.
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Філе курячого стегна в сирному клярі
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 3
– 3 філе курячого стегна;
– 3 яйця;
– сіль, перець до смаку;
– 10 грамів часнику;
– 50 грамів твердого сиру;
– 100 грамів борошна;
– 20 грамів петрушки.
Соус:
– 180 мілілітрів курячого бульйону чи води;
– 40 грамів масла;
– 10 грамів часнику;
– 1 столова ложка соку лайма чи лимона;
– 10 грамів петрушки.
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Приготування:
- М'ясо відбийте, посоліть та поперчіть.
- Яйця змішайте з часником, сіллю, перцем, петрушкою та натертим сиром.
- М'ясо обваляйте в борошні, а потім – в клярі. Обсмажте до золотавого кольору.
- Приберіть м'ясо з пательні. Влийте бульйон, додайте часник, сік лайма, нарізану петрушку та масло.
- Поверніть м'ясо в пательню та готуйте ще 10 хвилин.