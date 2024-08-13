Гарна ідея для вечері: як смачно приготувати куряче філе

13 серпня 2024, 22:17
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська

Джерело:

Fajne gotowanie

Куряча філе в листковому тісті відмінно підійде для сімейної вечірки або компанії друзів. Ця смачна та вишукана страва обов'язково увійде у ваше повсякдення.

Лише один раз приготувавши цю страву ви увійдете до кола її численних палких шанувальників. Вона навіть може претендувати на те, аби стати однією з ваших кулінарних "фішок". 

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Куряче філе у листковому тісті

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 300 грамів курячого філе;
– 200 грамів шпинату;
– 2 зубчики часнику;
– 100 грамів в'ялених помідорів в олії;
– 100 грамів сиру фета;
– 300 грамів листкового тіста;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– сіль, перець до смаку.

Приготування:

  1. Курку помийте, обсушіть, почистіть від плівок і наріжте на дрібніші шматочки.
  2. На сковороді з оливковою олією обсмажте м’ясо, часник і шпинат.
  3. Додайте подрібнену фету та нарізані в’ялені помідори та ретельно перемішайте.
  4. Розділіть листкове тісто на менші частини та на кожну з них покладіть частину начинки.
  5. Загорніть його в косу або будь-яку іншу форму.
  6. Готові закуски помістіть в духовку і випікайте близько 20 хвилин при 180 градусах.

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