Неймовірна страва за 20 хвилин: як приготувати ньокі з лисичками та беконом

2 листопада 2023, 20:53
Читать новость на русском

Джерело:

kwestia smaku

Пельмені – це незамінна класика, яка ніколи не набридає. Проте інколи так хочеться чогось особливого. Рішення є – сезонний рецепт пельменів з лисичками та беконом.

Такі пельмені – це смаковий вибух для ваших рецепторів. Приготуйте цей смаколик хоч один раз – і ваші рідні захочуть куштувати їх ще і ще.

Не пропустіть Осіння страва за 45 хвилин: готуємо курячі гомілки з гарбузом та фетою

Рецепт пельменів з лисичками та беконом

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 400 грамів ньокі;
– 250 грамів лисичок або підосичників;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– пів цибулини;
– 200 грамів бекону;
– 1 зубчик часнику;
– 1 столова ложка подрібненого кропу;
– 80 мілілітрів вершків 30%;
– 1 столова ложка тертого пармезану.

Приготування:

  • Гриби промийте, а потім наріжте їх більш дрібними шматочками.
  • Обсмажте нарізану кубиками цибулю на оливковій олії, додайте гриби.
  • Додайте нарізаний кубиками бекон і смажте на помірному вогні, помішуючи, приблизно 3 – 4 хвилини.
  • Всипте на пательню пропущений через прес часник і обсмажте, помішуючи, хвилину.
  • Час від часу помішуючи, смажте приблизно 3 хвилини.
  • Приправте меленим перцем і помістіть туди ще кріп.
  • Відваріть ньокі згідно з інструкцією на упаковці.
  • Влийте вершки, перемішайте і доведіть до кипіння.
  • Розкладіть по тарілках і посипати тертим пармезаном.
Це дуже смачно: як приготувати курку у вершковому соусі.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська