Неймовірна страва за 20 хвилин: як приготувати ньокі з лисичками та беконом
2 листопада 2023, 20:53Читать новость на русском
Джерело:kwestia smaku
Пельмені – це незамінна класика, яка ніколи не набридає. Проте інколи так хочеться чогось особливого. Рішення є – сезонний рецепт пельменів з лисичками та беконом.
Такі пельмені – це смаковий вибух для ваших рецепторів. Приготуйте цей смаколик хоч один раз – і ваші рідні захочуть куштувати їх ще і ще.
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Рецепт пельменів з лисичками та беконом
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
– 400 грамів ньокі;
– 250 грамів лисичок або підосичників;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– пів цибулини;
– 200 грамів бекону;
– 1 зубчик часнику;
– 1 столова ложка подрібненого кропу;
– 80 мілілітрів вершків 30%;
– 1 столова ложка тертого пармезану.
Приготування:
- Гриби промийте, а потім наріжте їх більш дрібними шматочками.
- Обсмажте нарізану кубиками цибулю на оливковій олії, додайте гриби.
- Додайте нарізаний кубиками бекон і смажте на помірному вогні, помішуючи, приблизно 3 – 4 хвилини.
- Всипте на пательню пропущений через прес часник і обсмажте, помішуючи, хвилину.
- Час від часу помішуючи, смажте приблизно 3 хвилини.
- Приправте меленим перцем і помістіть туди ще кріп.
- Відваріть ньокі згідно з інструкцією на упаковці.
- Влийте вершки, перемішайте і доведіть до кипіння.
- Розкладіть по тарілках і посипати тертим пармезаном.