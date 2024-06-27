Світло не знадобиться: як приготувати варення з малини на сковороді

27 червня 2024, 17:59
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Джерело:

Smaker

В умовах постійного відключання світла, слід мати у скарбниці рецептів перепис варення для якого не потрібно світло чи додаткові девайси. Вам знадобиться обмаль інгредієнтів та пательня.

До зими слід готуватися влітку, тож саме час приготувати апетитне варення з малини. Цей простий рецепт під силу кожному.

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Варення з малини на сковороді

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів свіжої малини;
– 250 грамів цукру;
– 1 столова ложка лимонного соку.


Таке апетитне / Фото unsplash

Приготування:

  1. Малину помийте та обережно обсушіть.
  2. У великій сковороді змішайте малину з цукром.
  3. Додайте лимонний сік та перемішайте.
  4. Нагрівайте на середньому вогні, постійно помішуючи, доки цукор повністю не розчиниться і варення не почне густіти (приблизно 15 – 20 хвилин).
  5. Зніміть варення з вогню і дайте йому трохи охолонути.
  6. Перекладіть варення в стерилізовані банки або подавайте одразу після охолодження.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська