Світло не знадобиться: як приготувати варення з малини на сковороді
27 червня 2024, 17:59Читать новость на русском
Джерело:Smaker
В умовах постійного відключання світла, слід мати у скарбниці рецептів перепис варення для якого не потрібно світло чи додаткові девайси. Вам знадобиться обмаль інгредієнтів та пательня.
До зими слід готуватися влітку, тож саме час приготувати апетитне варення з малини. Цей простий рецепт під силу кожному.
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Варення з малини на сковороді
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
– 500 грамів свіжої малини;
– 250 грамів цукру;
– 1 столова ложка лимонного соку.
Приготування:
- Малину помийте та обережно обсушіть.
- У великій сковороді змішайте малину з цукром.
- Додайте лимонний сік та перемішайте.
- Нагрівайте на середньому вогні, постійно помішуючи, доки цукор повністю не розчиниться і варення не почне густіти (приблизно 15 – 20 хвилин).
- Зніміть варення з вогню і дайте йому трохи охолонути.
- Перекладіть варення в стерилізовані банки або подавайте одразу після охолодження.