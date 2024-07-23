Рецепт особливих оладок: у такому вигляді капусту ви ще не їли

23 липня 2024, 13:15
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Джерело:

Przyslij Przepis

Солодкі з варенням, солоні з сиром чи навіть кабачком – є десятки способів приготувати оладки. Ви вже пробували багато з них, але капуста стане для вас справжнім відкриттям.

Ситні та дешеві оладки з доступних продуктів стануть зіркою на вашій кухні. Їх можна готувати у будь-яку пору року, проте найкраще страва смакує, якщо використати молоду капусту. 

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Оладки з капусти

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– пів головки молодої капусти;
– 2 склянки борошна;
– 3/4 склянки молока;
– 3/4 склянки води;
– 4 яйця;
– 3 зубчики часнику;
– 1 чайна ложка меленого кмину;
– сіль і перець до смаку;
– 30 мілілітрів оливкової олії.

Приготування:

  1. Зовнішнє листя капусти почистіть і промийте.
  2. Гострим ножем розріжте його на дві частини, видаліть серцевину, а листя наріжте як можна дрібніше.
  3. Закип'ятіть воду з дрібкою солі у великій каструлі.
  4. Коли закипить, зменшіть вогонь і додайте нашатковану капусту. Варіть близько 10 – 15 хвилин.
  5. Коли вона стане м’якою, злийте воду, відцідіть овоч у ситечко або друшляк і дайте охолонути.
  6. Помістіть капусту в більшу миску.
  7. Додайте борошно, молоко і воду і ретельно перемішайте.
  8. Білки з яєць викладіть в окрему миску, а жовтки додайте до капусти разом з видавленими через прес зубчиками часнику (його також можна нарізати часточками або дрібно нашаткувати).
  9. Додайте кмин, свіжомелений перець і сіль і перемішайте.
  10. Збийте яєчні білки до стійкого стану (вони повинні бути гладкими і блискучим і не рухатися, коли ви нахиляєте миску).
  11. Нарешті вмішайте їх в капустяну масу.
  12. Робіть це якомога обережніше, наприклад, дерев’яною ложкою, щоб утримати якомога більше бульбашок повітря.
  13. У сковороду наливайте олію і розігрійте її на середньому вогні. Коли вона нагріється, беріть ложкою суміш і викладайте її на сковороду, формуючи круглі млинці.
  14. Смажте їх 6 – 7 хвилин до золотистої скоринки.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська