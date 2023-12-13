Класична, проте така смачна закуска: простий рецепт тарталеток

Тарталетки з найрізноманітнішою начинкою – це саме той смаколик, який ми похапцем брали зі столу ще у дитинстві. Як їх приготувати, щоб здивувати рідних?

Немає простішої закуски, ніж тарталетка, наповнена усілякою смакотою. Сюди можна покласти все, що завгодно, але яку начинку обрати для Новорічного столу? Відповідь на це запитання – у наступному рецепті.

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Рецепт тарталеток для Нового року

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Дуже смачно / Фото unsplash

– 185 грамів борошна;– пів чайної ложки солі;– 90 грамів холодного масла;– 5 столових ложок холодної води.– 2 столові ложки оливкової олії;– 1 цибуля-порей;– 1 великий жовтий перець;– 1 чайна ложка сушеного розмарину;– сіль і свіжомелений перець до смаку;– 130 грамів сиру Камамбер або Брі;– 8 чорних оливок.

Приготування:

На кондитерську дошку необхідно просіяти борошно, додайте сіль і нарізане шматочками масло. Масло разом з борошном порубайте ножем на дрібні шматочки. Акуратно додайте по столовій ложці воду, швидко замішуйте тісто і формуйте кулю. Ви також можете насипати борошно і сіль у чашу міксера і за допомогою міксера подрібнити масло і борошно, додати воду, перемішати деякий час, вимкнути міксер і з’єднати інгредієнти в кулю. Загорніть тісто у фольгу і поставте в холодильник на пів години. Розігрійте духовку до 190 градусів. Розкачайте тісто на злегка присипаній борошном дошці в корж. Виріжте з тіста 6 кружечків діаметром більше діаметра вашої форми для тарталеток. Заповніть форму тістом та за допомогою ножа розгладьте виступаючі краї тіста і проколіть дно виделкою. Поставте в духовку на 25 хвилин або поки тісто не підрум’яниться. За необхідності готові пісочні тарталетки, можна придбати у магазин. Розігрійте оливкову олію у великій сковороді з кришкою та обсмажте порізані цибулю-порей і перець до м’якості приблизно 20 хвилин, періодично помішуючи. В середині смаження додайте розмарин, накрийте сковороду і тушкуйте овочі до м’якості. Приправте сіллю і перцем. Вийміть форми з духовки і розігрійте її до 200 градусів. Наповніть формочки для тіста половиною начинки з перцю та цибулі-порею, додайте сир, накрийте рештою начинки та оливками. Знову поставте в розігріту духовку і випікайте 10 – 15 хвилин, поки тісто не стане золотистим і сир трохи розплавиться. За бажанням такі тарталетки перед подачею можна прикрасити листям салату або руколою.

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