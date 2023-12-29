Чи відрізняється святковий стіл: що їдять на Новий рік в Польщі

Може здатися, що святкування Нового року у всіх країнах зовсім однакове: подарунки, прикрашання ялинки, шампанське опівночі. Але все-таки є деякі відмінності, особливо різниться урочистий стіл.

Польський Новий рік називають Днем Святого Сильвестра, в честь римського єпископа. Проводять карнавали, ходять у гості та найголовніше збирається за святковим столом, де подають традиційні страви.

Цікаво Ап – і готово: готуємо прості новорічні страви із курочкою

Чим ласують на Новий рік

Найголовніша страва на святковому столі – це запечений короп або птиця. Голову коропа повинен з'їсти господар дому, а лусочку члени сім'ї розкладають в гаманці. Також подають знаменитий бігос, який так люблять поляки.

Традиційним польським напоєм вважається гжанець – настій на основі глінтвейну. Особливим смаколиком у новорічну ніч є фафернуха – смачне медово-горіхове печиво.

Бігос

Бігос – традиційна польська страва на основі м'яса та капусти. За класичним рецептом він готується з суміші свіжої та квашеної капусти. При цьому в бігос додають різноманітні м'ясні інгредієнти, копченості, сухофрукти та алкоголь.

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Дуже смачна страва / Фото Fajne gotowanie

– 1 кілограм квашеної капусти;– пів кілограма білокачанної капусти;– 350 грамів свинної лопатки;– 150 грамів копченого бекону;– 1 цибулина;– 1 морква;– 2 столові ложки томатного соусу;– 2 столові ложки олії;– 250 грамів копченої ковбаси;– спеції: сіль, перець, майоран, запашний перець, лавровий лист, перець горошком до смаку.

Приготування:

Цибулю очистіть і наріжте кубиками. Моркву почистіть, промийте і натріть на тертці. Квашену капусту відцідіть і наріжте на дрібніші шматочки. З білокачанної капусти очистіть листя та наріжте тонкою соломкою. Свинячу лопатку промийте, обсушіть і наріжте кубиками. Ковбасу та шпондер розділіть на кубики. Розігрійте 2 столові ложки олії у великій каструлі. Потім додайте бекон, ковбасу і свинячу лопатку. Смажте м'ясо до золотистої скоринки періодично помішуючи. Додайте цибулю і моркву. Смажте все близько 5 хвилин. У каструлю з м'ясом і цибулею додайте квашену і білокачанну капусту. Потім залийте склянкою води. Перемішайте і тушкуйте під кришкою 1,5 години. Після закінчення цього часу додайте 2 лаврові листки, 4 зерна запашного перцю, 6 горошин перцю, 1 і 1/2 столової ложки майорану, сіль і чорний мелений перець до смаку. Перемішайте і тушкуйте під кришкою близько 40 хвилин. Додайте томатну пасту, перемішайте і готуйте (не накриваючи кришкою) близько 10 хвилин.

Печена гуска

Час : 20 хвилин + час на випікання

: 20 хвилин + час на випікання Порцій: 10

Така смакота / Фото Fajne gotowanie

– 1 гуска (приблизна вага 4,5 кілограми)– 3 яблука;– спеції: сіль, перець, майоран, мелений кмин, часник.

Приготування:

Розморозьте гусака, якщо він був заморожений. Вимийте, акуратно обсушіть і видаліть нутрощі. Його слід натерти сіллю, перцем, майораном, кмином і часником. Яблука почистіть і наріжте кубиками, змішайте з майораном. Помістіть яблука всередину гусака. Викладіть гусака у форму для запікання. Готуйте в розігрітій до 160 градусів духовці 4 години 30 хвилин. Після закінчення цього часу збільште температуру до 200 градусів і запікайте м'ясо 30 хвилин.

Горіхове печиво

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Таке хрустке / Фото unsplash

– 1 пачка маргарину;– 2,5 склянки борошна + для посипання– щіпка солі;– 1 яєчний жовток ;– 1 склянка мелених волоських горіхів;– 2 повні столові ложки меду;– 1/3 склянки цукру.

Приготування:

На кондитерську дошку просійте борошно, додайте горіхи, сіль, цукор та перемішайте. Влийте жовток, маргарин, подрібніть інгредієнти і швидко замісіть тісто. Загорніть у фольгу і охолодіть тісто в холодильнику на 2 години. Дошку посипте борошном, викладіть тісто, застеліть папір для випічки, тонко розкачайте тісто, виріжте будь-якою формочкою печиво. Викладіть на деко, застелене папером для випікання. Поставте в розігріту духовку і випікайте 15 хвилин при 180 градусах. Охолоджене печиво змастіть рідким медом, посипте тростинним цукром і остудіть.

Під час свят необхідно знати: як правильнопродукти, щоб зберегти їх смак.