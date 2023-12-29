Чи відрізняється святковий стіл: що їдять на Новий рік в Польщі
Джерело:Fajne gotowanie
Може здатися, що святкування Нового року у всіх країнах зовсім однакове: подарунки, прикрашання ялинки, шампанське опівночі. Але все-таки є деякі відмінності, особливо різниться урочистий стіл.
Польський Новий рік називають Днем Святого Сильвестра, в честь римського єпископа. Проводять карнавали, ходять у гості та найголовніше збирається за святковим столом, де подають традиційні страви.
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Чим ласують на Новий рік
Найголовніша страва на святковому столі – це запечений короп або птиця. Голову коропа повинен з'їсти господар дому, а лусочку члени сім'ї розкладають в гаманці. Також подають знаменитий бігос, який так люблять поляки.
Традиційним польським напоєм вважається гжанець – настій на основі глінтвейну. Особливим смаколиком у новорічну ніч є фафернуха – смачне медово-горіхове печиво.
Бігос
Бігос – традиційна польська страва на основі м'яса та капусти. За класичним рецептом він готується з суміші свіжої та квашеної капусти. При цьому в бігос додають різноманітні м'ясні інгредієнти, копченості, сухофрукти та алкоголь.
- Час: 1 година
- Порцій: 6
– 1 кілограм квашеної капусти;
– пів кілограма білокачанної капусти;
– 350 грамів свинної лопатки;
– 150 грамів копченого бекону;
– 1 цибулина;
– 1 морква;
– 2 столові ложки томатного соусу;
– 2 столові ложки олії;
– 250 грамів копченої ковбаси;
– спеції: сіль, перець, майоран, запашний перець, лавровий лист, перець горошком до смаку.
Приготування:
- Цибулю очистіть і наріжте кубиками.
- Моркву почистіть, промийте і натріть на тертці.
- Квашену капусту відцідіть і наріжте на дрібніші шматочки.
- З білокачанної капусти очистіть листя та наріжте тонкою соломкою.
- Свинячу лопатку промийте, обсушіть і наріжте кубиками.
- Ковбасу та шпондер розділіть на кубики.
- Розігрійте 2 столові ложки олії у великій каструлі.
- Потім додайте бекон, ковбасу і свинячу лопатку.
- Смажте м'ясо до золотистої скоринки періодично помішуючи. Додайте цибулю і моркву. Смажте все близько 5 хвилин.
- У каструлю з м'ясом і цибулею додайте квашену і білокачанну капусту.
- Потім залийте склянкою води.
- Перемішайте і тушкуйте під кришкою 1,5 години.
- Після закінчення цього часу додайте 2 лаврові листки, 4 зерна запашного перцю, 6 горошин перцю, 1 і 1/2 столової ложки майорану, сіль і чорний мелений перець до смаку.
- Перемішайте і тушкуйте під кришкою близько 40 хвилин.
- Додайте томатну пасту, перемішайте і готуйте (не накриваючи кришкою) близько 10 хвилин.
Печена гуска
- Час: 20 хвилин + час на випікання
- Порцій: 10
Така смакота / Фото Fajne gotowanieІнгредієнти:
– 1 гуска (приблизна вага 4,5 кілограми)
– 3 яблука;
– спеції: сіль, перець, майоран, мелений кмин, часник.
Приготування:
- Розморозьте гусака, якщо він був заморожений.
- Вимийте, акуратно обсушіть і видаліть нутрощі.
- Його слід натерти сіллю, перцем, майораном, кмином і часником.
- Яблука почистіть і наріжте кубиками, змішайте з майораном. Помістіть яблука всередину гусака.
- Викладіть гусака у форму для запікання.
- Готуйте в розігрітій до 160 градусів духовці 4 години 30 хвилин.
- Після закінчення цього часу збільште температуру до 200 градусів і запікайте м'ясо 30 хвилин.
Горіхове печиво
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Таке хрустке / Фото unsplashІнгредієнти:
– 1 пачка маргарину;
– 2,5 склянки борошна + для посипання
– щіпка солі;
– 1 яєчний жовток ;
– 1 склянка мелених волоських горіхів;
– 2 повні столові ложки меду;
– 1/3 склянки цукру.
Приготування:
- На кондитерську дошку просійте борошно, додайте горіхи, сіль, цукор та перемішайте.
- Влийте жовток, маргарин, подрібніть інгредієнти і швидко замісіть тісто.
- Загорніть у фольгу і охолодіть тісто в холодильнику на 2 години.
- Дошку посипте борошном, викладіть тісто, застеліть папір для випічки, тонко розкачайте тісто, виріжте будь-якою формочкою печиво.
- Викладіть на деко, застелене папером для випікання.
- Поставте в розігріту духовку і випікайте 15 хвилин при 180 градусах.
- Охолоджене печиво змастіть рідким медом, посипте тростинним цукром і остудіть.