"Олів’є" та "Шуба" – незмінна класика, але інколи хочеться додати до меню щось свіже й цікаве. Це салати, які забирають багато часу, але виглядають по-святковому і точно сподобаються гостям, інформує 24 Канал з посиланням на downshiftology.
Як приготувати салат Нісуаз?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 150 грамів консервованого тунця;
– 3 яйця;
– 2 огірки;
– 200 грамів картоплі;
– 100 грамів стручкової квасолі;
– 1 пучок салату;
– 50 грамів оливок;
– 1 цибулина;
– 3 столові ложки оливкової олії;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– сіль, перець до смаку.
Неймовірний вигляд та смак / Фото unsplash
Приготування:
- Зваріть картоплю, фасолю та яйця на "круто".
- Охолодіть та наріжте їх на кубики.
- Помийте та наріжте цибулю, огірки та помідори.
- На великому плоскому блюді або порційних тарілках розкладіть зелений салат. На нього викладіть картоплю, фасолю, тунця, яйця, помідори, оливки, огірки та цибулю.
- Оливкову олію змішайте з лимоном та спеціями та полийте заправкою салат.
Як приготувати салат "Одеса" на Новий рік?
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Салат одночасно свіжий, хрусткий і трохи пікантний завдяки часнику, пише "Господинька". Це просте поєднання створює яскравий та дуже домашній смак.
Інгредієнти:
– 2 свіжі огірки;
– 150 грамів твердого сиру;
– 4 варених яйця;
– 100 грамів консервованої кукурудзи;
– кріп до смаку;
– 3 – 4 столові ложки сметани;
– 2 зубчики часнику;
– сіль та перець до смаку.
Чудовий салат / Фото unsplash
Приготування:
- Сир, яйця та огірки нарізаємо соломкою.
- Дрібно нарізаємо кріп.
- Змішуємо інгредієнти, додаємо кукурудзу.
- Заправляємо сметаною, додаємо давлений часник.
- Солимо та перчимо до смаку.
Що додати у класичний рецепт Цезаря?
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
Це салат став класикою не випадково – він універсальний у кожній деталі, повідомляє ютуб-канал "Рецепти від Марко Черветті".
Інгредієнти:
– 100 грамів салату Романо;
– 15 грамів пармезану;
– 80 грамів сухариків;
– 25 грамів філе анчоуса;
– 1 зубчик часнику;
– 2 жовтки;
– 15 мілілітрів лимонного соку;
– 10 мілілітрів вустерського соусу;
– 80 грамів зернистої гірчиці;
– 30 мілілітрів оливкової олії.
Так просто і дуже смачно / Фото unsplash
Приготування:
- У блендер покладіть філе анчоуса, пропущений через прес зубчик часнику, вустерський соус, гірчицю, 2 жовтки й сік половинки лимона.
- Усе добре збийте.
- Продовжуючи збивати, поступово додайте тоненькою цівкою оливкову олію.
- Має вийти густий соус, схожий на домашній майонез.
- Поріжте листя салату, викладіть на тарілку та полийте їх соусом.
- Зверху покладіть сухарики та додайте пармезан – пластівці або тертий на грубу тертку.
