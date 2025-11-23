"Олів’є" та "Шуба" – незмінна класика, але інколи хочеться додати до меню щось свіже й цікаве. Це салати, які забирають багато часу, але виглядають по-святковому і точно сподобаються гостям, інформує 24 Канал з посиланням на downshiftology.

Як приготувати салат Нісуаз?

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 150 грамів консервованого тунця;

– 3 яйця;

– 2 огірки;

– 200 грамів картоплі;

– 100 грамів стручкової квасолі;

– 1 пучок салату;

– 50 грамів оливок;

– 1 цибулина;

– 3 столові ложки оливкової олії;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– сіль, перець до смаку.

Неймовірний вигляд та смак / Фото unsplash

Приготування:

Зваріть картоплю, фасолю та яйця на "круто". Охолодіть та наріжте їх на кубики. Помийте та наріжте цибулю, огірки та помідори. На великому плоскому блюді або порційних тарілках розкладіть зелений салат. На нього викладіть картоплю, фасолю, тунця, яйця, помідори, оливки, огірки та цибулю. Оливкову олію змішайте з лимоном та спеціями та полийте заправкою салат.

Як приготувати салат "Одеса" на Новий рік?

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порцій: 4

Салат одночасно свіжий, хрусткий і трохи пікантний завдяки часнику, пише "Господинька". Це просте поєднання створює яскравий та дуже домашній смак.

Інгредієнти:

– 2 свіжі огірки;

– 150 грамів твердого сиру;

– 4 варених яйця;

– 100 грамів консервованої кукурудзи;

– кріп до смаку;

– 3 – 4 столові ложки сметани;

– 2 зубчики часнику;

– сіль та перець до смаку.

Чудовий салат / Фото unsplash

Приготування:

Сир, яйця та огірки нарізаємо соломкою. Дрібно нарізаємо кріп. Змішуємо інгредієнти, додаємо кукурудзу. Заправляємо сметаною, додаємо давлений часник. Солимо та перчимо до смаку.

Що додати у класичний рецепт Цезаря?

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 4

Це салат став класикою не випадково – він універсальний у кожній деталі, повідомляє ютуб-канал "Рецепти від Марко Черветті".

Інгредієнти:

– 100 грамів салату Романо;

– 15 грамів пармезану;

– 80 грамів сухариків;

– 25 грамів філе анчоуса;

– 1 зубчик часнику;

– 2 жовтки;

– 15 мілілітрів лимонного соку;

– 10 мілілітрів вустерського соусу;

– 80 грамів зернистої гірчиці;

– 30 мілілітрів оливкової олії.

Так просто і дуже смачно / Фото unsplash

Приготування:

У блендер покладіть філе анчоуса, пропущений через прес зубчик часнику, вустерський соус, гірчицю, 2 жовтки й сік половинки лимона. Усе добре збийте. Продовжуючи збивати, поступово додайте тоненькою цівкою оливкову олію. Має вийти густий соус, схожий на домашній майонез. Поріжте листя салату, викладіть на тарілку та полийте їх соусом. Зверху покладіть сухарики та додайте пармезан – пластівці або тертий на грубу тертку.

