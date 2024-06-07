Чудовий варіант для перекусу: як приготувати апетитний салат з оселедцем
7 червня 2024, 01:01Читать новость на русском
Джерело:Fajne gotowanie
Салат з оселедцем – чудовий варіант для перекусу, який поєднує в собі яскравий смак та корисні властивості. Він легко готується та ідеально підходить для швидких обідів або вечері.
Завдяки оселедцю страва має приємну солонувату нотку і приємний смак. Його можна готувати в різних варіаціях, додаючи яблука, буряк та інші овочі на ваш смак. Щодо заправки, то можна скористатися олією, сметаною або йогуртом.
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Салат з оселедцем
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
– 600 грамів оселедця в олії;
– 450 грамів картоплі;
– 1 середня цибулина;
– 3 яйця;
– 180 грамів солоного огірка;
– половина великого яблука;
– 25 грамів майонезу;
– 100 грамів натурального йогурту 2%;
– 1 чайна ложка подрібненого кропу;
– 1 чайна ложка лимонного соку.
Приготування:
- Картоплю ретельно вимийте та відваріть в мундирі близько 30 хвилин.
- Потім остудіть і почистіть від шкірки.
- Наріжте кубиками або скибочками.
- Перекладіть у миску, додайте велику щіпку солі та перемішайте.
- Зваріть круто яйця і дайте їм охолонути.
- Наріжте кубиками та додайте в миску.
- Філе оселедця відцідіть від олії.
- Потім наріжте смужками шириною близько 1 сантиметра. Перекладіть в миску.
- Цибулю і мариновані огірки наріжте дрібними кубиками.
- Також помістіть їх в миску.
- Яблуко почистіть від шкірки, видаліть насіння і наріжте невеликими кубиками, а потім викладіть в миску.
- Змішайте йогурт з майонезом, великою дрібкою перцю, сіллю, додайте лимонний сік і кріп.
- Викладіть салат на тарілку або інше плоске блюдо, полийте соусом і залишіть приблизно на 60 хвилин, щоб усі смаки з’єдналися.