Чудовий варіант для перекусу: як приготувати апетитний салат з оселедцем

Салат з оселедцем – чудовий варіант для перекусу, який поєднує в собі яскравий смак та корисні властивості. Він легко готується та ідеально підходить для швидких обідів або вечері.

Завдяки оселедцю страва має приємну солонувату нотку і приємний смак. Його можна готувати в різних варіаціях, додаючи яблука, буряк та інші овочі на ваш смак. Щодо заправки, то можна скористатися олією, сметаною або йогуртом.

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Салат з оселедцем

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порцій: 4

– 600 грамів оселедця в олії;– 450 грамів картоплі;– 1 середня цибулина;– 3 яйця;– 180 грамів солоного огірка;– половина великого яблука;– 25 грамів майонезу;– 100 грамів натурального йогурту 2%;– 1 чайна ложка подрібненого кропу;– 1 чайна ложка лимонного соку.

Приготування:

Картоплю ретельно вимийте та відваріть в мундирі близько 30 хвилин. Потім остудіть і почистіть від шкірки. Наріжте кубиками або скибочками. Перекладіть у миску, додайте велику щіпку солі та перемішайте. Зваріть круто яйця і дайте їм охолонути. Наріжте кубиками та додайте в миску. Філе оселедця відцідіть від олії. Потім наріжте смужками шириною близько 1 сантиметра. Перекладіть в миску. Цибулю і мариновані огірки наріжте дрібними кубиками. Також помістіть їх в миску. Яблуко почистіть від шкірки, видаліть насіння і наріжте невеликими кубиками, а потім викладіть в миску. Змішайте йогурт з майонезом, великою дрібкою перцю, сіллю, додайте лимонний сік і кріп. Викладіть салат на тарілку або інше плоске блюдо, полийте соусом і залишіть приблизно на 60 хвилин, щоб усі смаки з’єдналися.