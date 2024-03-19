Без м'яса та ковбаси: з чого приготувати бюджетний салат на піст
19 березня 2024, 18:20Читать новость на русском
Джерело:Господинька
Страви на піст повинні бути пісними та водночас ситними. Є смачна закуска, яку ви полюбите через свою простоту у приготуванні та маленький бюджет.
Цьому салату слід дати трішки "постояти" і просочитися соусом. Саме тоді можна відчути, як розкриваються всі його "нотки" і наскільки він смачний. Ця закуска одночасно ніжний та яскравий смак.
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Рецепт салату з капусти та картоплі
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
– 500 грамів молодої капусти;
– 5 столових ложок олії;
– 1 столова ложка оцту;
– 700 грамів вареної картоплі;
– 250 грамів ріпчастої цибулі;
– 1 зубчик часнику;
– 250 грамів маринованих огірків;
– зелень петрушки до смаку.
Заправка:
– 130 мілілітрів олії;
– 70 мілілітрів олії;
– 1 столова ложка гірчиці;
– спеції до смаку.
Приготування:
- Овочі ретельно промийте.
- Капусту дрібно нашаткуйте.
- В окремій ємкості з’єднайте рослинну олію, оцет і сіль.
- Вилийте цю заправку до капусти і залиште її мінімум на 30 хвилин маринуватися.
- Цибулю наріжте півкільцями, а потім обсмажте на олії до вираженої рум’яності.
- Вкінці смаження всипте до неї пропущений через прес часник.
- Картоплі відваріть у мундирі, дайте охолонути та наріжте великими кубиками. Через 30 хвилин, коли капуста промаринується, додайте до неї нарізану картоплю.
- Також всипте у миску з капустою смажену цибулю з часником та нарізані тонкими кружечками мариновані огірки.
- Для соусу в олію влийте холодне молоко і пробийте блендером близько 10 секунд. Маса одразу стане білою та густою. Після цього додайте гірчицю, сіль, перець і ароматні трави. Знову пробивайте блендером ще 10 секунд.
- Влийте соус до салату та всипте посічену петрушку. Все ретельно знову перемішайте.