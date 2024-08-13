Для голубців чи фрикадельок: як приготувати справжній соус з помідорів

13 серпня 2024, 23:57
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська

Джерело:

Fajne gotowanie

Томатний соус на зиму – це чудове доповнення до багатьох улюблених страв. Більше не доведеться бігати у магазин, достатньо скористатися перевіреним авторським рецептом.

Головна приємність такої закуски – ви точно знаєте все про інгредієнти. Потрібно зовсім трішки часу, аби у вашій коморі з'явився смачний додаток до улюблених страв. 

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Томатний соус на зиму

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 2,5 кілограми помідорів;
– 3 зубчики часнику;
– 4 столові ложки оливкової олії;
– спеції: сіль, перець, базилік до смаку.

Приготування:

  1. Помідори бланшуйте та почистіть від шкірки.
  2. Наріжте великими кубиками та обсмажте на розігрітій оливковій олії.
  3. Часник почистіть і продавіть через прес, додайте до помідорів. Залийте все половиною склянки води та приправте сіллю, перцем і базиліком.
  4. Варіть протягом години, періодично помішуючи.
  5. Після закінчення цього часу перемішайте соус до однорідності та розлийте по банках.
  6. Закрийте банки та помістіть їх у каструлю з гарячою водою.
  7. Закип'ятіть воду і пастеризуйте в ній банки 15 хвилин. Соус на зиму готовий.

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