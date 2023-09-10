Саме настав сезон соковитих помідорів, отож неодмінно приготуйте неймовірний томатний сік. Не забудьте зберегти собі цей чудовий напій на зиму, аби насолоджуватися ним у сніжні будні та на свята.

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Рецепт томатного соку на зиму

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 2 пляшки

Чудове доповнення до будь-якого столу / Фото unsplash

Інгредієнти:

– 2,5 – 3 кілограмів помідорі;

– 12 грамів солі;

– цукор до смаку.

Приготування:

Дуже стиглі і соковиті помідори потрібно помити і розрізати на половинки. Потім помідори помістіть в соковижималку.

Ви також можете очистити помідори від шкірки і відварити їх цілими. Коли помідори розваляться і пустять сік, їх можна протерти через ситечко.

Віджатий сік можна пити відразу або варити з сіллю.

Томатний сік перелийте у велику каструлю, додайте сіль. Варіть томатний сік 30 хвилин.

Готове томатний сік розлийте по стерилізованих банках, щільно закрийте і помістіть в каструлю, вистелену ганчіркою. Банки потрібно залити водою і пастеризувати близько 20 хвилин.

Банки з томатним соком вийміть з каструлі, поставте остигати в прохолодне місце.

Чи потрібні спеції

Класичний томатний сік не вимагає багато спецій. Вам знадобиться лише щіпка солі. Однак, якщо ви віддаєте перевагу глибшому смаку, ми рекомендуємо вам використовувати трохи гострого перцю чилі, сушений базилік, орегано або чебрець. Також можна приправити зубчиком часнику.

Які помідори придатні для соку

Варто вибирати помідори з соковитою м'якоттю. Особливо варто звернути увагу на круглі помідори, які будуть більш водянистими.

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