Ніжний, як хмаринка: простий рецепт вишуканого пирога з червоною смородиною
6 липня 2024, 16:49Читать новость на русском
Джерело:yuliia.senych
Порічки – ідеальний інгредієнт для пирогів. Приємна кислинка додасть десерту вишуканості.
Такий пиріг точно сподобається вашим близьким. Обов'язково спробуйте втілити цей рецепт у життя.
Буде смачно Рецепт, який завжди вдається: готуємо традиційний "Наполеон", що сподобається всім
Пиріг з порічками
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 8
– 6 яєць;
– 200 грамів борошна;
– 200 грамів масла;
– 180 грамів цукру;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 2 упаковки ванільного цукру;
– 150 грамів цукрової пудри;
– 400 грамів порічок.
Дивіться, як готувати пиріг з порічками: відео
Приготування:
- М'яке масло з'єднайте зі звичайним і ванільним цукром. Добре перемішайте.
- Відділіть білки та жовтки 4 яєць. Додайте до тіста 2 цілих яйця і 4 жовтки. Білки залиште в холодильнику для безе.
- До тіста просійте борошно з розпушувачем і перемішайте до поєднання. Перекладіть тісто у форму, змащену маслом або олією.
- Зверху на тісто викладіть половину від загальної маси червоної смородини. Відправте пиріг у розігріту до 180 градусів духовку на 30 – 40 хвилин.
- Для безе охолоджені білки збийте міксером із додаванням цукрової пудри до гострих піків.
- Дістаньте пиріг з духовки, зверху викладіть залишок порічок і збиті білки. Відправте пиріг ще раз у духовку приблизно на 30 хвилин при температурі 120 градусів.