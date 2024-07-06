Ніжний, як хмаринка: простий рецепт вишуканого пирога з червоною смородиною

Порічки – ідеальний інгредієнт для пирогів. Приємна кислинка додасть десерту вишуканості.

Такий пиріг точно сподобається вашим близьким. Обов'язково спробуйте втілити цей рецепт у життя.

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Пиріг з порічками

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 8

– 6 яєць;– 200 грамів борошна;– 200 грамів масла;– 180 грамів цукру;– 1 чайна ложка розпушувача;– 2 упаковки ванільного цукру;– 150 грамів цукрової пудри;– 400 грамів порічок.

Дивіться, як готувати пиріг з порічками: відео

Приготування:

М'яке масло з'єднайте зі звичайним і ванільним цукром. Добре перемішайте. Відділіть білки та жовтки 4 яєць. Додайте до тіста 2 цілих яйця і 4 жовтки. Білки залиште в холодильнику для безе. До тіста просійте борошно з розпушувачем і перемішайте до поєднання. Перекладіть тісто у форму, змащену маслом або олією. Зверху на тісто викладіть половину від загальної маси червоної смородини. Відправте пиріг у розігріту до 180 градусів духовку на 30 – 40 хвилин. Для безе охолоджені білки збийте міксером із додаванням цукрової пудри до гострих піків. Дістаньте пиріг з духовки, зверху викладіть залишок порічок і збиті білки. Відправте пиріг ще раз у духовку приблизно на 30 хвилин при температурі 120 градусів.