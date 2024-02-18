Універсальна закуска з редиски: може бути як салат або ж бюджетна намазка на хліб

З наближенням весни на прилавках магазинів починає з'являтися смачна та хрустка редиска. Її можна додати у безліч страв, а перш за все – у салат.

Салат з редиски чудово підійде як доповнення до других страв, так і як самостійний сніданок з хлібом. Це чудовий інгредієнт, який потрібно обов'язково використати.

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Салат з редиски

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порцій: 4

– 2 пучки редиски;– 1 пучок зеленої цибулі;– 3 яйця;– 2 плавлених сирки;– сіль, перець до смаку.

Приготування:

Варені яйця, редис та сирок слід натерти на крупній тертці. Цибулю і цибулю дрібно наріжте. Змішайте всі інгредієнти, приправте і знову перемішайте. Прикрасьте скибочками редьки та посипте подрібненою цибулею.

Як обрати смачну редиску для салату

Вибирайте редиску зі свіжим стеблом та без ознак в'ялості чи м'якості. З яскраво-червоним або рожевим відтінком, яка матиме рівномірний колір без плям.

Оберіть редиску середнього розміру, оскільки великі головки можуть бути без смаку солодкими, а занадто маленькі можуть бути менш соковитими.

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