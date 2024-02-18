Універсальна закуска з редиски: може бути як салат або ж бюджетна намазка на хліб
18 лютого 2024, 22:32Читать новость на русском
Джерело:Beszamel
З наближенням весни на прилавках магазинів починає з'являтися смачна та хрустка редиска. Її можна додати у безліч страв, а перш за все – у салат.
Салат з редиски чудово підійде як доповнення до других страв, так і як самостійний сніданок з хлібом. Це чудовий інгредієнт, який потрібно обов'язково використати.
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Салат з редиски
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
– 2 пучки редиски;
– 1 пучок зеленої цибулі;
– 3 яйця;
– 2 плавлених сирки;
– сіль, перець до смаку.
Приготування:
- Варені яйця, редис та сирок слід натерти на крупній тертці.
- Цибулю і цибулю дрібно наріжте.
- Змішайте всі інгредієнти, приправте і знову перемішайте.
- Прикрасьте скибочками редьки та посипте подрібненою цибулею.
Як обрати смачну редиску для салату
Вибирайте редиску зі свіжим стеблом та без ознак в'ялості чи м'якості. З яскраво-червоним або рожевим відтінком, яка матиме рівномірний колір без плям.
Оберіть редиску середнього розміру, оскільки великі головки можуть бути без смаку солодкими, а занадто маленькі можуть бути менш соковитими.