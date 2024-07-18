Консервація на зиму, якщо не буде світла: риба в томатному соусі
18 липня 2024, 06:33Читать новость на русском
Джерело:Przyslij Przepis
Дуже смачна риба з томатним соусом може стати важливою закруткою на період відключення світла. Просто відкрийте банку – і вечеря готова.
Оберіть улюблений гарнір або салат, додайте рибну консервацію і про обід чи вечерю можна не турбуватися. В критичному випадку буде досить звичайного хліба!
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Риба в томатному соусі
- Час: 60 хвилин
- Порцій: 4
– 1,5 кілограма свіжовиловленої риби;
– сіль до смаку;
– борошно для паніровки;
– олія для смаження;
– 3 цибулини;
– 4 лаврових листи;
– запашний перець до смаку;
– 190 грамів томатної пасти;
– 200 мілілітрів гострого кетчупу;
– 3 столові ложки цукру;
– 75 мілілітрів оцту;
– 4 склянки води.
Приготування:
- Рибу відваріть, промийте, більші шматки наріжте дольками, посоліть та відставте на деякий час.
- Обваляйте в борошні та обсмажте на олії з двох сторін до золотистого кольору.
- Розкладіть по банках.
- Цибулю наріжте скибочками та обсмажте до рум’яного кольору. Розкладіть однакову кількість риби по банках.
- З’єднайте лавровий лист, запашний перець, томатну пасту, гострий кетчуп, сіль, цукор, оцет і воду, доведіть до кипіння. Приправте сіллю до смаку.
- Гарячим соусом залийте рибу в банках і щільно закрийте. Поставте догори дном в прохолодне місце для охолодження.