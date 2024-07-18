Консервація на зиму, якщо не буде світла: риба в томатному соусі

Дуже смачна риба з томатним соусом може стати важливою закруткою на період відключення світла. Просто відкрийте банку – і вечеря готова.

Оберіть улюблений гарнір або салат, додайте рибну консервацію і про обід чи вечерю можна не турбуватися. В критичному випадку буде досить звичайного хліба!

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Риба в томатному соусі

Час : 60 хвилин

: 60 хвилин Порцій: 4

– 1,5 кілограма свіжовиловленої риби;– сіль до смаку;– борошно для паніровки;– олія для смаження;– 3 цибулини;– 4 лаврових листи;– запашний перець до смаку;– 190 грамів томатної пасти;– 200 мілілітрів гострого кетчупу;– 3 столові ложки цукру;– 75 мілілітрів оцту;– 4 склянки води.

Приготування:

Рибу відваріть, промийте, більші шматки наріжте дольками, посоліть та відставте на деякий час. Обваляйте в борошні та обсмажте на олії з двох сторін до золотистого кольору. Розкладіть по банках. Цибулю наріжте скибочками та обсмажте до рум’яного кольору. Розкладіть однакову кількість риби по банках. З’єднайте лавровий лист, запашний перець, томатну пасту, гострий кетчуп, сіль, цукор, оцет і воду, доведіть до кипіння. Приправте сіллю до смаку. Гарячим соусом залийте рибу в банках і щільно закрийте. Поставте догори дном в прохолодне місце для охолодження.