Популярна намазка на хліб з секретним інгредієнтом: рецепт бюджетної закуски за лічені копійки

На сніданок чи перекус завжди хочеться чогось смачненького та нового, що не важко готувати. Коли класичні намазки на хліб набридли, на допомогу прийде пікантна закуска з солоним огірком.

У цьому рецепті всі інгредієнти доступні, а спосіб приготування – простий та швидкий. Просто змішайте всі продукти в одній тарілці та намажте на хрусткий хліб.

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Рецепт намазки з сирку та огірка

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порцій: 4

Легко та смачно / Фото Коліжанка

– 100 грамів плавленого сирку;– 1 пучок кропу;– 1 огірок;– 1 зубчик часнику;– 1 столова ложка майонезу;– 4 шматочки батона.

Приготування:

Кріп нашаткуйте, а сирок та огірок натріть на терці. З'єднайте у великій мисці. Часник очистіть та пропустіть через прес, висипте у тарілку. Заправте намазку майонезом та ретельно перемішайте. Підсушіть шматочки батона на сухій сковороді або у тостері. Намажте намазку на хліб і подавайте. Виходить ну дуже смачно, а все завдяки секретному інгредієнту – солоному огірку.

Як обрати майонез у магазині

Щоб обрати у магазині якісний майонез, перевірте склад, шукайте натуральні інгредієнти без штучних добавок. На першому місці має бути олія, потім – вода, яйця чи яєчний порошок, гірчиця, оцет, лимонна кислота та натуральні спеції. Перегляньте дату придатності, віддайте перевагу відомим брендам з доброю репутацією.

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