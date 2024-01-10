Запашна турецька випічка з начинкою: готуємо надзвичайно апетитний коржик для сніданку
10 січня 2024, 06:10Читать новость на русском
Джерело:Fajne gotowanie
Сніданок – важливий прийом їжі, який має бути для кожного приємним ритуалом. Щоб страви не набридали, слід урізноманітнювати ранок пропозиціями світової кухні. Гозлеме – чудова опція для невеличкого експерименту.
Сьогодні ми вирушимо у чарівний світ турецької випічки, де аромат і смак переплітаються в неймовірно апетитному коржику, який має назву гозлеме. Готувати його вдома – це чудова можливість насолодитися справжньою турецькою кухнею та почати день із нових яскравих вражень.
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Рецепт гозлеме
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
– 200 грамів борошна;
– дрібка цукру;
– дрібка солі;
– 1 маленька упаковка сухих дріжджів;
– 100 грамів шпинату;
– 10 грамів часнику;
– олія для смаження;
– 100 грамів сиру фета.
Приготування:
- У миску налийте воду, сухі дріжджі, половину чайної ложки цукру і солі.
- Міксером збийте тісто, поступово додаючи борошно.
- Після перемішування тісто вийміть на стіл і вимісіть вручну.
- У миску насипте борошно, додайте замішане тісто і накрити кришкою.
- Залиште тісто для підйому приблизно на 40 – 50 хвилин.
- Приготуйте начинку: обсмажте на розігрітій олії пропущений часник, потім додайте листя свіжого шпинату.
- Приправте все за бажанням.
- Готовий шпинат викладіть в миску, додайте подрібнений сир фета і перемішайте.
- Дістаньте тісто і злегка присипте борошном.
- Розріжте на три частини і розкачайте кожну.
- Додайте начинку і складіть навпіл, щільно загорнувши кінці тіста.
- Смажте з двох сторін на сухій розпеченій сковороді до золотистої скоринки.
- Готовий пиріг викладіть на блюдо і розріжте навпіл.