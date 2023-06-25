Як починають день справжні гурмани: 3 найсмачніші тости на сніданок

25 червня 2023, 21:10
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Джерело:

fajne gotowanie

Тости – це завжди ідеальна ідея для швидкого сніданку. Найкраще у них те, що ці присмажені скибки хліба мають багато варіацій та поєднуються із будь-якими продуктами у вашому холодильнику.

Тости, приготовані у духовці, тостері чи на пательні – чудовий вибір для смачного сніданку. Подавати тости найкраще зі свіжими овочами та м'ясними додатками.

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Тости з авокадо

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 2


Просто та смачно / Фото fajne gotowanie

Інгредієнти:
– 1 авокадо;
– 2 зубчики часнику;
– 4 скибочки підсмаженого хліба;
– кілька крапель лимонного соку;
– 2 жмені шпинату;
– 40 грамів сиру чеддер;
– 4 яйця;
– 2 столові ложки оливкової олії.

Приготування:

  • Розріжте авокадо навпіл і видаліть кісточку, вийміть м'якоть і розімніть виделкою.
  • Потім додайте оливкову олію, видавлений через прес часник, сік лимону. Перемішайте і приправте сіллю і перцем.
  • Промийте і обсушіть шпинат.
  • Сир наріжте соломкою.
  • Підсмажте хліб у тостері.
  • На сковороду викладіть 1 столову ложку олії і розігрійте її, потім розбийте яйця. Посипте їх сіллю і перцем. Обсмажте яєчню, щоб жовток залишився рідким.
  • Намажте підсмажений хліб сумішшю з авокадо, викладіть шпинат, сир, а потім смажені яйця (1 яйце на 1 скибочку хліба).
  • Подавайте відразу ще теплими.

Тости у духовці

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 2

Апетитно та швидко / Фото fajne gotowanie

Інгредієнти:
– 4 скибочки підсмаженого хліба;
– 120 грамів сиру моцарелла;
– 120 грамів шампіньйонів (приблизно 4 великих гриби);
– 30 грамів вершкового масла.
Спеції:
– перець, орегано, сіль до смаку.

Приготування:

  • Намажте хліб маслом.
  • Гриби очистіть і наріжте тонкими пластинками.
  • Моцарелу наріжте скибочками.
  • На хліб викладіть скибочки грибів і моцарелу.
  • Посипте моцарелу перцем і орегано та сіллю.
  • Випікайте грінки в розігрітій до 200 градусів духовці приблизно 15 хвилин.
  • Подавайте грінки відразу після приготування гарячими.

Французькі тости

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 1

Bon Appetit / Фото fajne gotowanie

Інгредієнти:
– 2 скибочки підсмаженого хліба;
– 1 яйце;
– 50 мілілітрів молока;
– 2 скибки сиру гауда;
– 20 грамів шинки;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– сіль, перець до смаку.

Приготування:

  • Змішайте яйце з молоком і дрібкою солі та перцю.
  • Розігрійте сковороду з оливковою олією.
  • Занурте скибочки і викладіть на сковороду.
  • Смажте, поки вони не підрум'яняться.
  • Один шматочок переверніть, викладіть на нього скибочку сиру, скибочку шинки і знову скибочку сиру. Накрийте другим шматочком (обсмаженою стороною всередину) і притисніть.
  • Коли перша скибочка підрум’яниться, переверніть весь бутерброд навиворіт, щоб приготувати другу скибочку.
  • Смажте, поки другий шматочок не підрум’яниться.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська