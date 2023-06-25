Як починають день справжні гурмани: 3 найсмачніші тости на сніданок
25 червня 2023, 21:10Читать новость на русском
Джерело:fajne gotowanie
Тости – це завжди ідеальна ідея для швидкого сніданку. Найкраще у них те, що ці присмажені скибки хліба мають багато варіацій та поєднуються із будь-якими продуктами у вашому холодильнику.
Тости, приготовані у духовці, тостері чи на пательні – чудовий вибір для смачного сніданку. Подавати тости найкраще зі свіжими овочами та м'ясними додатками.
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Тости з авокадо
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 1 авокадо;
– 2 зубчики часнику;
– 4 скибочки підсмаженого хліба;
– кілька крапель лимонного соку;
– 2 жмені шпинату;
– 40 грамів сиру чеддер;
– 4 яйця;
– 2 столові ложки оливкової олії.
Приготування:
- Розріжте авокадо навпіл і видаліть кісточку, вийміть м'якоть і розімніть виделкою.
- Потім додайте оливкову олію, видавлений через прес часник, сік лимону. Перемішайте і приправте сіллю і перцем.
- Промийте і обсушіть шпинат.
- Сир наріжте соломкою.
- Підсмажте хліб у тостері.
- На сковороду викладіть 1 столову ложку олії і розігрійте її, потім розбийте яйця. Посипте їх сіллю і перцем. Обсмажте яєчню, щоб жовток залишився рідким.
- Намажте підсмажений хліб сумішшю з авокадо, викладіть шпинат, сир, а потім смажені яйця (1 яйце на 1 скибочку хліба).
- Подавайте відразу ще теплими.
Тости у духовці
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 2
– 4 скибочки підсмаженого хліба;
– 120 грамів сиру моцарелла;
– 120 грамів шампіньйонів (приблизно 4 великих гриби);
– 30 грамів вершкового масла.
Спеції:
– перець, орегано, сіль до смаку.
Приготування:
- Намажте хліб маслом.
- Гриби очистіть і наріжте тонкими пластинками.
- Моцарелу наріжте скибочками.
- На хліб викладіть скибочки грибів і моцарелу.
- Посипте моцарелу перцем і орегано та сіллю.
- Випікайте грінки в розігрітій до 200 градусів духовці приблизно 15 хвилин.
- Подавайте грінки відразу після приготування гарячими.
Французькі тости
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 1
– 2 скибочки підсмаженого хліба;
– 1 яйце;
– 50 мілілітрів молока;
– 2 скибки сиру гауда;
– 20 грамів шинки;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– сіль, перець до смаку.
Приготування:
- Змішайте яйце з молоком і дрібкою солі та перцю.
- Розігрійте сковороду з оливковою олією.
- Занурте скибочки і викладіть на сковороду.
- Смажте, поки вони не підрум'яняться.
- Один шматочок переверніть, викладіть на нього скибочку сиру, скибочку шинки і знову скибочку сиру. Накрийте другим шматочком (обсмаженою стороною всередину) і притисніть.
- Коли перша скибочка підрум’яниться, переверніть весь бутерброд навиворіт, щоб приготувати другу скибочку.
- Смажте, поки другий шматочок не підрум’яниться.