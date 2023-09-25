Коли немає часу готувати: три рецепти смачного сніданку
25 вересня 2023, 08:38Читать новость на русском
Вранці не завжди є час та охота готувати складні страви, а от на бутерброд чи йогурт – більша ймовірність. Аби не пропускати важливий прийом їжі за день, ми пропонуємо переглянути швидкі варіанти страв.
24 канал дібрав три рецепти швидких сніданків, які ви з легкістю зможете приготувати вдома за лічені хвилини. Розпочнемо традиційними сендвічами, а закінчимо – ізраїльськими наїдками.
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Сендвіч з ковбасою та плавленим сиром
- Час: 10 хвилин
- Порції: 2
– тостовий хліб;
– 2 скибки твердого сиру;
– помідор;
– 2 столові ложки плавленого сиру "Янтар";
– 4 шматочки ковбаси;
– сіль;
– чорний мелений перець.
Приготування:
- На сухій гарячій сковорідці обсмажуємо тостовий хліб з обох сторін.
- Змащуємо його половинки плавленим сиром.
- Викладаємо кільця помідорів, посипаємо спеціями. Далі додаємо скибку сиру, ковбаси та за бажанням листя салату.
- Складаємо тости вдвоє та розрізаємо навпіл.
Чіа-пудинг з фруктами
- Час: 5 хвилин
- Порції: 2
– 400 грамів грецького йогурту;
– 2 столові ложки насіння чіа;
– ягоди чи фрукти.
Приготування:
- У порційні мисочки викладаємо по 200 грамів йогурту без наповнювача, змішуємо з насінням чіа.
- Накриваємо кришкою чи шаром харчової плівки і залишаємо в холодильнику на ніч.
- Нарізаємо фрукти невеликими шматочками, посипаємо зверху та подаємо до столу.
Тарілка хумусу з фалафелем
- Час: 10 хвилин
- Порції: 2
– 200 грамів хумусу;
– 6 – 8 кульок фалафеля;
– помідор;
– огірок;
– 2 столові ложки тахіни;
– кінза чи пертушка;
– маринована чи свіжа червона цибуля.
Приготування:
- Викладаємо на тарілки хумус, розігріваємо в мікрохвильовій печі кульки фалафеля.
- Нарізаємо дрібними шматочками помідори та огірки, заправляємо тахіною. Подаємо арабський салат поряд з фалафелем.
Тарілка хумусу з фалафелем / Фото Non guilty pleasure
- Рясно посипаємо все зеленню кінзи та нарізаною цибулею. Також можна подати оливки, маринований огірок чи інші овочі.
Смачного!Сподобалися рецепти: Спробуйте також приготувати яблучне варення на зиму "П'ятихвилинка".