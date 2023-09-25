Коли немає часу готувати: три рецепти смачного сніданку

25 вересня 2023, 08:38
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Вранці не завжди є час та охота готувати складні страви, а от на бутерброд чи йогурт – більша ймовірність. Аби не пропускати важливий прийом їжі за день, ми пропонуємо переглянути швидкі варіанти страв.

24 канал дібрав три рецепти швидких сніданків, які ви з легкістю зможете приготувати вдома за лічені хвилини. Розпочнемо традиційними сендвічами, а закінчимо – ізраїльськими наїдками.

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Сендвіч з ковбасою та плавленим сиром

  • Час: 10 хвилин
  • Порції: 2
Інгредієнти:
 – тостовий хліб;
 – 2 скибки твердого сиру;
 – помідор;
 – 2 столові ложки плавленого сиру "Янтар";
 – 4 шматочки ковбаси;
 – сіль;
 – чорний мелений перець.

Приготування:

  • На сухій гарячій сковорідці обсмажуємо тостовий хліб з обох сторін.
  • Змащуємо його половинки плавленим сиром.


Сендвіч / Фото Wiki How

  • Викладаємо кільця помідорів, посипаємо спеціями. Далі додаємо скибку сиру, ковбаси та за бажанням листя салату.
  • Складаємо тости вдвоє та розрізаємо навпіл.

Чіа-пудинг з фруктами

  • Час: 5 хвилин
  • Порції: 2
Інгредієнти:
 – 400 грамів грецького йогурту;
 – 2 столові ложки насіння чіа;
 – ягоди чи фрукти.

Приготування:

  • У порційні мисочки викладаємо по 200 грамів йогурту без наповнювача, змішуємо з насінням чіа.
  • Накриваємо кришкою чи шаром харчової плівки і залишаємо в холодильнику на ніч.


Чіа-пудинг / Фото Cozy recipe

  • Нарізаємо фрукти невеликими шматочками, посипаємо зверху та подаємо до столу.

Тарілка хумусу з фалафелем

  • Час: 10 хвилин
  • Порції: 2
Інгредієнти:
 – 200 грамів хумусу;
 – 6 – 8 кульок фалафеля;
 – помідор;
 – огірок;
 – 2 столові ложки тахіни;
 – кінза чи пертушка;
 – маринована чи свіжа червона цибуля.

Приготування:

  • Викладаємо на тарілки хумус, розігріваємо в мікрохвильовій печі кульки фалафеля.
  • Нарізаємо дрібними шматочками помідори та огірки, заправляємо тахіною. Подаємо арабський салат поряд з фалафелем.


Тарілка хумусу з фалафелем / Фото Non guilty pleasure

  • Рясно посипаємо все зеленню кінзи та нарізаною цибулею. Також можна подати оливки, маринований огірок чи інші овочі.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак