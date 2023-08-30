Коли все просто, але так смачно: рецепт цвітної капусти – готуємо на новий лад

30 серпня 2023, 19:45
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Джерело:

moje gotowanie

Цвітна капуста – чудовий спогад з дитинства. Коли кожен тихенько пробирався на кухню і тишком вхоплював шматочок цієї смакоти.

Смажена у духовці ціла цвітна капуста – чудовий варіант справді смачної страви, яка сподобається любителю корисних овочевих страв. Вона має дійсно унікальний смак.

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Рецепт цвітної капусти

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4

Смак дитинства / Фото fajne gotowanie

Інгредієнти:
– 800 грамів цвітної капусти;
– 150 мілілітрів натурального йогурту;
– 10 мілілітрів лимонного соку;
– гілочка свіжого базиліку.

Приготування:

  • Цвітну капусту промийте і очистіть від листя.
  • У мисці змішайте йогурт зі спеціями.
  • Потім цвітну капусту обмажте маринадом.
  • Викладіть цвітну капусту на деко, застелене папером для випікання, і запікайте в розігрітій до 190 градусів духовці 40 хвилин.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська