Смачно так, що пальчики оближеш: рецепт картопляної запіканки з курячими рулетиками

5 січня 2024, 23:20
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Джерело:

radostina_ksenia

Навіть найзвичніші інгредієнти можна перетворити у кулінарний шедевр. Скористайтеся цим простим рецептом – ви точно залишитеся задоволеними.

Спробуйте приготувати картопляну запіканку. Соковиті курячі рулетики чудово її доповнять.

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Запіканка з картоплею і курячими рулетиками

  • Час: 1 година 20 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 7 картоплин;
– дрібка паприки;
– сушена зелень до смаку;
– 3 столові ложки олії;
– 700 грамів курячого філе;
– 100 грамів сулугуні;
– 20 грамів кропу;
– 2 зубчики часнику;
– 3 столові ложки майонезу чи сметани;
– сіль, перець до смаку.

Приготування:

  1. Почистьте картоплю та поріжте її кружальцями. Додайте  сіль, перець, паприку, сухі трави, олію та перемішайте.
  2. Сулугуні натріть на дрібну терку. Додайте часник, подрібнений кріп, майонез чи сметану та перемішайте.
  3. Куряче філе розріжте вздовж на 2 частини. Кожну добре відбийте, посоліть та поперчіть.
  4. Покладіть на філе начинку та загорніть рулетиками. Проштрикніть їх кількома шпажками та наріжте.
  5. Викладіть картоплю у форму для запікання. Рулетики на шпажках покладіть зверху.
  6. Запікайте у розігрітій до 200 градусів духовці орієнтовно 45 хвилин.

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Автор: Ольга Котів