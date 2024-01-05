Смачно так, що пальчики оближеш: рецепт картопляної запіканки з курячими рулетиками
5 січня 2024, 23:20Читать новость на русском
Джерело:radostina_ksenia
Навіть найзвичніші інгредієнти можна перетворити у кулінарний шедевр. Скористайтеся цим простим рецептом – ви точно залишитеся задоволеними.
Спробуйте приготувати картопляну запіканку. Соковиті курячі рулетики чудово її доповнять.
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Запіканка з картоплею і курячими рулетиками
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порцій: 4
– 7 картоплин;
– дрібка паприки;
– сушена зелень до смаку;
– 3 столові ложки олії;
– 700 грамів курячого філе;
– 100 грамів сулугуні;
– 20 грамів кропу;
– 2 зубчики часнику;
– 3 столові ложки майонезу чи сметани;
– сіль, перець до смаку.
Приготування:
- Почистьте картоплю та поріжте її кружальцями. Додайте сіль, перець, паприку, сухі трави, олію та перемішайте.
- Сулугуні натріть на дрібну терку. Додайте часник, подрібнений кріп, майонез чи сметану та перемішайте.
- Куряче філе розріжте вздовж на 2 частини. Кожну добре відбийте, посоліть та поперчіть.
- Покладіть на філе начинку та загорніть рулетиками. Проштрикніть їх кількома шпажками та наріжте.
- Викладіть картоплю у форму для запікання. Рулетики на шпажках покладіть зверху.
- Запікайте у розігрітій до 200 градусів духовці орієнтовно 45 хвилин.