Те, що треба для смачного посту: елементарний рецепт рулетиків з картоплею – кращі, ніж пиріжки
22 березня 2024, 15:18Читать новость на русском
Джерело:"Сім'я Григоряк"
Пісні страви можуть бути дуже смачними. Однією з таких є картопляні рулетики з лаваша.
Томатний соус додасть страви соковитості. Обов'язково спробуйте її приготувати – вам сподобається.
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Лавашеві рулетики з картоплею
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 6
– 1 кілограм картоплі;
– 1 цибулина;
– 40 мілілітрів олії;
– сіль до смаку;
– 200 грамів консервованої кукурудзи;
– 4 тонкі лаваші;
– 500 мілілітрів томатного соусу.
Приготування:
- Картоплю почистьте, зваріть до готовності та потовчіть у пюре. Цибулю поріжте кубиком і обсмажте на олії до золотистості.
- До пюре додайте смажену цибулю, консервовану кукурудзу, сіль і добре перемішайте.
- Розгорніть лист лаваша і нанесіть рівномірним шаром картопляну начинку. Полийте 2 – 3 столовими ложками томатного соусу і загорніть рулетом.
- Прямокутну форму застеліть пергаментом, викладіть в неї рулетики та полийте рештою томатного соусу.
- Запікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 17 – 18 хвилин.