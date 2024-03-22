Те, що треба для смачного посту: елементарний рецепт рулетиків з картоплею – кращі, ніж пиріжки

22 березня 2024, 15:18
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Джерело:

"Сім'я Григоряк"

Пісні страви можуть бути дуже смачними. Однією з таких є картопляні рулетики з лаваша.

Томатний соус додасть страви соковитості. Обов'язково спробуйте її приготувати – вам сподобається.

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Лавашеві рулетики з картоплею

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1 кілограм картоплі;
– 1 цибулина;
– 40 мілілітрів олії;
– сіль до смаку;
– 200 грамів консервованої кукурудзи;
– 4 тонкі лаваші;
– 500 мілілітрів томатного соусу.

Приготування:

  1. Картоплю почистьте, зваріть до готовності та потовчіть у пюре. Цибулю поріжте кубиком і обсмажте на олії до золотистості.
  2. До пюре додайте смажену цибулю, консервовану кукурудзу, сіль і добре перемішайте.
  3. Розгорніть лист лаваша і нанесіть рівномірним шаром картопляну начинку. Полийте 2 – 3 столовими ложками томатного соусу і загорніть рулетом.
  4. Прямокутну форму застеліть пергаментом, викладіть в неї рулетики та полийте рештою томатного соусу.
  5. Запікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 17 – 18 хвилин.
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Автор: Ольга Котів