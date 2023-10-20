Солодощі осені на вашій тарілці: як приготувати бісквіт з яблуками

Бісквіт — ніжний, повітряний десерт, який полюбляють практично усі. Коли до цього солодкого шедевру додають ароматні яблука, результат виходить неймовірно смачним.

Якщо ви шукаєте ідеальний спосіб використання свіжих яблук та бажаєте потішити себе і близьких неймовірним ласощами, то приготування яблучного бісквіта – саме те, що вам потрібно.

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Рецепт яблучного бісквіта

Час : 1,5 години

: 1,5 години Порцій: 6

– 6 яєць;– 450 грамів борошна;– 150 грамів цукру;– 1 кілограм яблук.

Приготування:

Яблука очистіть від шкірки, видаліть насіння, наріжте невеликими шматочками, змішайте з 50 грамів цукру і корицею.

Відокремте білки від жовтків.

Білки збийте до міцної піни, в кінці поступово додати 1 жовток.

Вимкніть міксер, додайте борошно, змішане з розпушувачем (в 3 прийоми) і акуратно перемішайте тісто ложкою.

Додайте в суміш раніше підготовлені яблука і перемішайте.

Викладіть у форму і випікайте в розігрітій до 170 градусів духовці 60 хвилин.

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