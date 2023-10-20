Солодощі осені на вашій тарілці: як приготувати бісквіт з яблуками
20 жовтня 2023, 21:33Читать новость на русском
Джерело:fajne gotowanie
Бісквіт — ніжний, повітряний десерт, який полюбляють практично усі. Коли до цього солодкого шедевру додають ароматні яблука, результат виходить неймовірно смачним.
Якщо ви шукаєте ідеальний спосіб використання свіжих яблук та бажаєте потішити себе і близьких неймовірним ласощами, то приготування яблучного бісквіта – саме те, що вам потрібно.
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Рецепт яблучного бісквіта
- Час: 1,5 години
- Порцій: 6
– 6 яєць;
– 450 грамів борошна;
– 150 грамів цукру;
– 1 кілограм яблук.
Приготування:
- Яблука очистіть від шкірки, видаліть насіння, наріжте невеликими шматочками, змішайте з 50 грамів цукру і корицею.
- Відокремте білки від жовтків.
- Білки збийте до міцної піни, в кінці поступово додати 1 жовток.
- Вимкніть міксер, додайте борошно, змішане з розпушувачем (в 3 прийоми) і акуратно перемішайте тісто ложкою.
- Додайте в суміш раніше підготовлені яблука і перемішайте.
- Викладіть у форму і випікайте в розігрітій до 170 градусів духовці 60 хвилин.