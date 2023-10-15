Будуть у захваті діти та дорослі: як приготувати насичений яблучний компот
15 жовтня 2023, 16:17Читать новость на русском
Джерело:moje gotowanie
Відомий своєю простотою та довершеним смаком, яблучний компот завжди був улюбленим напоєм осені. Цей напій завжди асоціюється з домашнім теплом та затишком.
Яблучний компот не лише надзвичайно смачний – його так легко готувати! Лише кілька інгредієнтів – і неймовірний напій вже на вашому столі.
Цікаво Не лише на мангалі: готуємо ковбаски на пательні та в духовці
Рецепт яблучного компоту
- Час: 1 година
- Порцій: 4
– 6 – 8 середніх яблук;
– 4 – 6 столових ложок цукру (або до смаку);
– 1 літр води;
– 2 – 3 гвоздики;
– 1 паличка кориці;
– сік половини лимона.
Приготування:
- Добре вимийте яблука, видаліть серцевину та насіння.
- Наріжте яблука на невеликі шматочки або кубики.
- У велику каструлю налийте 1 літр води та поставте на середній вогонь.
- Додайте цукор, гвоздики і корицю і дайте трішки прокипіти, періодично помішуючи, доки цукор повністю розчиниться.
- Покладіть нарізані яблука в сироп і зменшіть вогонь.
- Дайте компоту варитися на помірному вогні близько 15 – 20 хвилин або доки яблука стануть м'якими, а смак компоту насиченим.
- Вийміть компот з вогню і додайте сік половини лимона. Це додасть свіжості та аромату.
- Дайте компоту охолонути до кімнатної температури, а потім поставте його в холодильник для подачі охолодженим.