Шматочок осені у вас на тарілці: покроковий рецепт яблучного тарта

1 листопада 2023, 10:12
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Джерело:

Fajne gotowanie

Осінь – це час, коли сади вкриваються палітрою відтінків, а на кухні починають панувати запахи свіжих сезонних фруктів. І серед цієї феєрії смаків та ароматів яблука займають особливе місце.

Яблучний тарт – це поєднання легкої, хрусткої основи і ароматних яблук, що тануть у роті. Це неперевершений десерт для будь-якого смаку та випадку.

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Рецепт яблучного тарта

  • Час: 1 година
  • Порцій: 8
Інгредієнти:
– 500 грамів борошна;
– 200 грамів цукру;
– 200 грамів масла;
– 3 яйця;
– 120 грамів вершків;
– 5 великих яблук;
– 30 мілілітрів лимонного соку;
– кориця до смаку.

Приготування:

  • Наріжте холодне вершкове масло кубиками і покладіть у кухонний комбайн.
  • До масла додати борошно, 100 грамів цукру, яйця і вершки.
  • Подрібніть до розсипчастого стану.
  • Якщо немає комбайна, зробіть це все руками.
  • Викладіть заготовку на стіл і замісіть гладке тісто.
  • Загорніть його у харчову плівку та поставте в холодильник на 30 хвилин.
  • Яблука очистіть від шкірки і наріжте на скибочки.
  • Збризніть лимонним соком і перемішайте.
  • Додайте корицю і 100 грамів цукру.
  • Відріжте 1/4 тіста та розкатайте.
  • Викладіть тісто на деко, а нього помістіть яблука.
  • Використовуйте тісто, що залишилося, щоб створити шаховий візерунок поверх тіста.
  • Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 50 хвилин.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська