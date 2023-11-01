Шматочок осені у вас на тарілці: покроковий рецепт яблучного тарта
1 листопада 2023, 10:12Читать новость на русском
Джерело:Fajne gotowanie
Осінь – це час, коли сади вкриваються палітрою відтінків, а на кухні починають панувати запахи свіжих сезонних фруктів. І серед цієї феєрії смаків та ароматів яблука займають особливе місце.
Яблучний тарт – це поєднання легкої, хрусткої основи і ароматних яблук, що тануть у роті. Це неперевершений десерт для будь-якого смаку та випадку.
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Рецепт яблучного тарта
- Час: 1 година
- Порцій: 8
– 500 грамів борошна;
– 200 грамів цукру;
– 200 грамів масла;
– 3 яйця;
– 120 грамів вершків;
– 5 великих яблук;
– 30 мілілітрів лимонного соку;
– кориця до смаку.
Приготування:
- Наріжте холодне вершкове масло кубиками і покладіть у кухонний комбайн.
- До масла додати борошно, 100 грамів цукру, яйця і вершки.
- Подрібніть до розсипчастого стану.
- Якщо немає комбайна, зробіть це все руками.
- Викладіть заготовку на стіл і замісіть гладке тісто.
- Загорніть його у харчову плівку та поставте в холодильник на 30 хвилин.
- Яблука очистіть від шкірки і наріжте на скибочки.
- Збризніть лимонним соком і перемішайте.
- Додайте корицю і 100 грамів цукру.
- Відріжте 1/4 тіста та розкатайте.
- Викладіть тісто на деко, а нього помістіть яблука.
- Використовуйте тісто, що залишилося, щоб створити шаховий візерунок поверх тіста.
- Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 50 хвилин.