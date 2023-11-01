Шматочок осені у вас на тарілці: покроковий рецепт яблучного тарта

Осінь – це час, коли сади вкриваються палітрою відтінків, а на кухні починають панувати запахи свіжих сезонних фруктів. І серед цієї феєрії смаків та ароматів яблука займають особливе місце.

Яблучний тарт – це поєднання легкої, хрусткої основи і ароматних яблук, що тануть у роті. Це неперевершений десерт для будь-якого смаку та випадку.

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Рецепт яблучного тарта

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

– 500 грамів борошна;– 200 грамів цукру;– 200 грамів масла;– 3 яйця;– 120 грамів вершків;– 5 великих яблук;– 30 мілілітрів лимонного соку;– кориця до смаку.

Приготування:

Наріжте холодне вершкове масло кубиками і покладіть у кухонний комбайн.

До масла додати борошно, 100 грамів цукру, яйця і вершки.

Подрібніть до розсипчастого стану.

Якщо немає комбайна, зробіть це все руками.

Викладіть заготовку на стіл і замісіть гладке тісто.

Загорніть його у харчову плівку та поставте в холодильник на 30 хвилин.

Яблука очистіть від шкірки і наріжте на скибочки.

Збризніть лимонним соком і перемішайте.

Додайте корицю і 100 грамів цукру.

Відріжте 1/4 тіста та розкатайте.

Викладіть тісто на деко, а нього помістіть яблука.

Використовуйте тісто, що залишилося, щоб створити шаховий візерунок поверх тіста.

Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 50 хвилин.

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