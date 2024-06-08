Що приготувати, коли зникло світло: добірка салатів на будь-який смак і гаманець
8 червня 2024, 19:15Читать новость на русском
Через планові та аварійні відключення українцям доводиться сидіти по кілька годин без світла. Такі незручності не мають стати причиною вашого голоду, тим паче, що завжди можна приготувати салат.
Поживні та прості у приготуванні салати є чудовим варіантом обіду чи вечері, якщо зникло світло, повідомляє Смачно 24. Це універсальна страва, де можна міксувати та поєднувати найрізноманітніші інгредієнти.
Цікаво Весь секрет – у заправці: як приготувати салат з печінки
Салат з помідорами та бурратою
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
– 2 кульки буррати;
– 200 грамів помідорів черрі;
– 1 чайна ложка сушеного орегано;
– 3 столові ложки екстра оливкової олії;
– свіжий базилік;
– дрібка пластівців чилі;
– 4 чайні ложки песто або густого бальзамічного оцту.
Приготування:
- Помідори помийте, обсушіть і розріжте навпіл.
- Покладіть у миску, приправте сіллю та перцем, додайте сушений орегано, пластівці чилі, додаткову кількість оливкової олії та кілька листочків базиліка.
- Перемішайте і відставте.
- Буррату вийміть з розсолу та поставте на помідори.
- Полийте буррату залишками томатного соусу. За бажанням можна також скропити песто або густим бальзамічним оцтом.
- Посипте все свіжим базиліком і подавайте з хлібом (наприклад, підсмажений багет, чіабатта, фокачча).
Салат зі шпинатом та козячим сиром
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 6
– 100 грамів горіхів пекан;
– 1 ложка розтопленого масла;
– 1 чайна ложка цукру;
– дрібка солі;
– 4 великі жмені свіжого шпинату;
– 200 грамів козячого сиру;
– 1 яблуко;
– 1 цибулина;
для соусу:
– 50 мілілітрів оливкової олії;
– 40 мілілітрів яблучного оцту;
– 2 чайні ложки кленового сиропу;
– 2 столові ложки діжонської гірчиці;
– дрібка солі та перцю.
Приготування:
- Помістіть горіхи в миску. Додайте розтоплене масло, цукор і дрібку солі. Злегка перемішайте горіхи.
- Викладіть горіхи на пергаментний папір та поставте в розігріту до 170 градусів духовку. Обсмажте 10 – 15 хвилин, щоб вони підрум'янилися.
- У скляну миску по черзі додайте гірчицю, кленовий сироп, оливкову олію, оцет, сіль і перець. Перемішайте соус.
- Шпинат промийте і обсушіть паперовим рушником, порвіть його на шматки.
- Цибулю почистіть і наріжте тонкими скибочками.
- Козячий сир наріжте шматочками розміром з лісовий горіх.
- Розкладіть по тарілках шпинат, цибулю та сир.
- Кожну порцію салату посипте смаженими горіхами.
- Розкладіть тонко нарізані шматочки яблук. Полийте салат соусом.
Салат з руколою та гранатом
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
Смачно та поживно / Фото fajne gotowanie
– 60 грамів руколи;
– 150 грамів гранату;
– 30 грамів сиру Фета;
– 20 грамів насіння соняшнику очищені;
– 100 грамів помідорів черрі;
– 20 мілілітрів оливкової олії;
– сіль, перець до смаку.
Приготування:
- Помістіть руколу в миску, почистіть гранат і вийміть дрібні плоди.
- Змішайте руколу з гранатом, додайте розрізані навпіл помідори.
- Посипте все розкришеним сиром фета і насінням соняшнику.
- Приправте салат сіллю, перцем і злегка скропіть оливковою олією.