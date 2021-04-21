Що приготувати з домашнього сиру: поради кондитера

Джерело:інстаграм Лізи Глінської
Не знаєте, що приготувати з домашнього сиру, а їсти його зі сметаною вже набридло? Відома українська кондитерка підготувала для вас кілька цікавих ідей!
Ліза Глінська зізналася у своєму інстаграмі, що її частенько запитують про страви з домашнього сиру. Кондитерка підготувала для шанувальників список смачних страв з цього продукту.
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– домашні сирники з карамельним соусом;
– сирники в духовці без масла;
– Львівський сирник;
Львівський сирник від Лізи Глінської / інстаграм Єлизавети Глінської
– сирне печиво;
– Королівську ватрушку з ягодами;
– чізкейк;
– сирний торт "Сльози ангела";
– сирну паску на Великдень;
– сирний штоллен без дріжджів;
– гарбузовий чізкейк.
Гарбузовий чізкейк / інстаграм Лізи Глінської
Єлизавета Глінська обожнює готувати десерти та впевнена, що ви знайдете страву серед перелічених з її списку собі до смаку!