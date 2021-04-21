Що приготувати з домашнього сиру: поради кондитера

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Джерело:

інстаграм Лізи Глінської

Не знаєте, що приготувати з домашнього сиру, а їсти його зі сметаною вже набридло? Відома українська кондитерка підготувала для вас кілька цікавих ідей!

Ліза Глінська зізналася у своєму інстаграмі, що її частенько запитують про страви з домашнього сиру. Кондитерка підготувала для шанувальників список смачних страв з цього продукту.

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Що приготувати з домашнього сиру

 – домашні сирники з карамельним соусом; 

– сирники в духовці без масла;

 – Львівський сирник;

Львівський сирник від Лізи Глінської / інстаграм Єлизавети Глінської

 – сирне печиво;

 – Королівську ватрушку з ягодами;

 – чізкейк;

 – сирний торт "Сльози ангела";

 – сирну паску на Великдень;

 – сирний штоллен без дріжджів;

 – гарбузовий чізкейк.

Гарбузовий чізкейк / інстаграм Лізи Глінської

Єлизавета Глінська обожнює готувати десерти та впевнена, що ви знайдете страву серед перелічених з її списку собі до смаку!