Рецепт родом із Мексики: тако – що це за страва і як правильно її готувати

2 липня 2023, 18:08
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Джерело:

Beszamel

Тако – це страва мексиканської кухні з фаршу і овочів. Думаєте, її важко приготувати? З нашим рецептом – звичайно ні!

Маючи під рукою помідори, часник, м’ясо та інші інгредієнти, ви можете швидко й легко приготувати мексиканське тако. 

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Що це за страва?

Тако – одна з найвідоміших мексиканських закусок. Пшеничні коржі наповнюють смачними начинками: м'ясом, овочами, сиром тощо, так що кожен знайде для себе потрібний набір. Спеції теж важливі, адже мексиканська кухня виразна, ароматна і пряна.

Рецепт тако

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Просто та швидко / Фото unsplash

Інгредієнти:
– пів кілограма курячого фаршу;
– 300 грамів консервованих помідорів;
– базилік до смаку;
– чорний перець до смаку;
– сіль до смаку;
– кілька зубчиків часнику;
– 2 огірки;
– 1 цибуля;
– 100 грамів вершків 18%;
– 100 грамів тертого сиру;
– 200 грамів листя салату;
– 8 готових тортильї.

Приготування:

  • Обсмажте м'ясо на пательні.
  • Туди ж викладіть консервовані помідори.
  • Додайте подрібнений часник та спеції.
  • Все перемішайте і тушкуйте на середньому вогні близько 30 хвилин.
  • В кінці додайте вершки.
  • Наріжте кубиками огірок і цибулю та викладіть в миску.
  • В іншій мисці з’єднайте порваний лист салату з сиром.
  • Викладіть в корж трохи м’яса, свіжих овочів і листя салату з начинкою.
  • Закатайте – і готово!
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська