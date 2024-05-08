Що робити із засохлою паскою: приготуйте розкішні французькі тости

8 травня 2024, 21:39
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Джерело:

yaroslavskyi_vova

З паски можна приготувати фантастичний сніданок. Підійде навіть несвіжа.

Перетворіть її на французькі тости. Вони такі смачні. що зникнуть зі столу дуже швидко.

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Французькі тости з паски

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– паска;
– 3 яйця;
– 100 грамів молока;
– 25 – 30 грамів цукру;
– кориця, цедра за бажанням.

Приготування:

  1. Змішайте яйця, молоко, корицю та цукор вінчиком.
  2. Наріжте паску на шматки товщиною десь 2 сантиметри.
  3. Розігрійте пательню з олією.
  4. Вмочіть шматок паски у молочну суміш з обох сторін і обсмажте на повільному вогні з обох сторін
  5. Викладіть на тарілку та одразу додайте кульку морозива або добрячу ложку збитих вершків, трішечки полийте медом чи будь-яким солодким сиропом, а зверху посипте подрібненим підсмаженими лісовими горіхами.
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Автор: Ольга Котів