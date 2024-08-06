Щоб не купувати магазинний кетчуп: готуємо томатний соус вдома

До м'яса, картоплі фрі чи інших страв кожен любить додавати соус. Більше не потрібно купувати його у магазині – з цим рецептом ви легко зробите його власноруч.

Рецепт домашнього томатного соусу дуже простий. Потрібно просто з'єднати кілька інгредієнтів та розлити по банках.

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Томатний соус

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

– 1 кілограм помідорів;– 1 чайна ложка цукру;– 1/4 чайної ложки морської солі;– 1 столова ложка оливкової олії;– 1 цибулина;– 3 зубчики часнику;– оливкова олія;– сіль;– 1 чайна ложка цукру;– половина чайної ложки орегано.

Приготування:

Розріжте помідори хрест-навхрест та ошпарте їх. Почистіть їх від шкірки. Потім у помідорів видаліть плодоніжки та досить дрібно наріжте. Покладіть в каструлю і варіть на повільному вогні. Приблизно через 15 хвилин перемішайте соус. Потім додайте орегано та інші спеції до смаку. Варіть на повільному вогні досить довго, поки соус не досягне потрібної консистенції. Почистіть і наріжте цибулю, те ж саме вчиніть з часником. Налийте в каструлю 2 столові ложки оливкової олії, додайте цибулю і часник. Додайте орегано, дрібку солі та тушкуйте кілька хвилин. Потім додайте томатне пюре, приправте цукром і варіть під кришкою 20 хвилин. Гарячий соус розлийте у стерилізовані банки та щільно закупорте.

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