Щоб не купувати магазинний кетчуп: готуємо томатний соус вдома
6 серпня 2024, 23:52Читать новость на русском
Джерело:Beszamel
До м'яса, картоплі фрі чи інших страв кожен любить додавати соус. Більше не потрібно купувати його у магазині – з цим рецептом ви легко зробите його власноруч.
Рецепт домашнього томатного соусу дуже простий. Потрібно просто з'єднати кілька інгредієнтів та розлити по банках.
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Томатний соус
- Час: 1 година
- Порцій: 6
– 1 кілограм помідорів;
– 1 чайна ложка цукру;
– 1/4 чайної ложки морської солі;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– 1 цибулина;
– 3 зубчики часнику;
– оливкова олія;
– сіль;
– 1 чайна ложка цукру;
– половина чайної ложки орегано.
Приготування:
- Розріжте помідори хрест-навхрест та ошпарте їх.
- Почистіть їх від шкірки.
- Потім у помідорів видаліть плодоніжки та досить дрібно наріжте. Покладіть в каструлю і варіть на повільному вогні.
- Приблизно через 15 хвилин перемішайте соус.
- Потім додайте орегано та інші спеції до смаку.
- Варіть на повільному вогні досить довго, поки соус не досягне потрібної консистенції.
- Почистіть і наріжте цибулю, те ж саме вчиніть з часником. Налийте в каструлю 2 столові ложки оливкової олії, додайте цибулю і часник.
- Додайте орегано, дрібку солі та тушкуйте кілька хвилин.
- Потім додайте томатне пюре, приправте цукром і варіть під кришкою 20 хвилин.
- Гарячий соус розлийте у стерилізовані банки та щільно закупорте.