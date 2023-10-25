Цей десерт сподобався б й монарху: як приготувати королівський яблучний пиріг

25 жовтня 2023, 21:10
Читать новость на русском

Джерело:

fajne gotowanie

Осінь – час, коли природа розфарбовується неймовірними відтінками, а повітря наповнюється ароматами дозрілих яблук. І що може бути краще, ніж самому створити смачний яблучний пиріг?

Яблучний пиріг є справжньою класикою і вражає своєю вишуканістю смаку. Скористайтеся цим простим рецептом і зможете скуштувати випічку, від якої не відмовився б і король.

Не пропустіть Смачна страва на щодень: готуємо соковитий шніцель із сезонними овочами

Рецепт яблучного пирога по-королівськи

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1 кілограм яблук;
– 250 грамів вершкового масла;
– 1 стакан цукру;
– 4 яйця;
– 1 стакан борошна;
– 1 чайна ложка порошку для випічки;
– 1 чайна ложка кориці;
– 1 чайна ложка ванільного цукру.

Приготування:

  • Яблука очистіть від шкірки, видаліть насіння і наріжте тонкими скибочками.
  • До нарізаних яблук додайте ванільний цукор і корицю. Акуратно перемішайте, щоб інгредієнти з’єдналися, і відставте на деякий час, щоб виділився сік.
  • В окремій мисці збийте яйця. Додайте розтоплене масло, цукор і дрібку солі.
  • Додайте в миску з яйцями і маслом борошно і розпушувач. Змішайте все разом, поки не утвориться однорідне тісто.
  • Половину тіста викладіть на дно форми і рівномірно розподіліть по всій поверхні. Додайте яблука.
  • Потім викладіть решту тіста на яблука і рівномірно розподілити їх. Зверху викласти яблука, що залишилися.
  • Випікати пиріг в духовці 45 хвилин при 180°.
Немов у бабусі на кухні: як приготувати особливі пиріжки.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська