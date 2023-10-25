Цей десерт сподобався б й монарху: як приготувати королівський яблучний пиріг
25 жовтня 2023, 21:10Читать новость на русском
Джерело:fajne gotowanie
Осінь – час, коли природа розфарбовується неймовірними відтінками, а повітря наповнюється ароматами дозрілих яблук. І що може бути краще, ніж самому створити смачний яблучний пиріг?
Яблучний пиріг є справжньою класикою і вражає своєю вишуканістю смаку. Скористайтеся цим простим рецептом і зможете скуштувати випічку, від якої не відмовився б і король.
Не пропустіть Смачна страва на щодень: готуємо соковитий шніцель із сезонними овочами
Рецепт яблучного пирога по-королівськи
- Час: 1 година
- Порцій: 6
– 1 кілограм яблук;
– 250 грамів вершкового масла;
– 1 стакан цукру;
– 4 яйця;
– 1 стакан борошна;
– 1 чайна ложка порошку для випічки;
– 1 чайна ложка кориці;
– 1 чайна ложка ванільного цукру.
Приготування:
- Яблука очистіть від шкірки, видаліть насіння і наріжте тонкими скибочками.
- До нарізаних яблук додайте ванільний цукор і корицю. Акуратно перемішайте, щоб інгредієнти з’єдналися, і відставте на деякий час, щоб виділився сік.
- В окремій мисці збийте яйця. Додайте розтоплене масло, цукор і дрібку солі.
- Додайте в миску з яйцями і маслом борошно і розпушувач. Змішайте все разом, поки не утвориться однорідне тісто.
- Половину тіста викладіть на дно форми і рівномірно розподіліть по всій поверхні. Додайте яблука.
- Потім викладіть решту тіста на яблука і рівномірно розподілити їх. Зверху викласти яблука, що залишилися.
- Випікати пиріг в духовці 45 хвилин при 180°.