Кращого на ранок не вигадаєш: смачний тост з авокадо, сиром та медом

Тости з авокадо – це особливий вид ранкового кулінарного задоволення. Важливо знати оригінальні поєднання, аби насолодитися ним сповна.

Гарячий мед з чилі – це просто божественне доповнення для авокадо. А ніжний вершковий сир чудово доповнить цю смакову гармонію.

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Рецепт тосту з авокадо, сиром халумі та медом

Час: 10 хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти:

– 4 столові ложки меду;

– 1 чайна ложка пластівців чилі;

– цедра і сік 1 лайма;

– 225 грамів сиру халумі, нарізаного кубиками;

– 1 авокадо;

– 1 подрібнений зубчик часнику;

– сіль і перець до смаку;

– кілька скибочок підсмаженого хліба.

Приготування:

Мед та чилі з'єднуємо у сотейнику, доводимо до кипіння та відставляємо. Половину соку та цедри лайма кладемо в окрему миску. Розігріваємо сковорідку. Обсмажуємо кубики сиру з двох боків до золотистого кольору, постійно перевертаємо. Чистимо авокадо та розминаємо до стану грубої пасти. Додаємо до нього іншу половину лайма та часник. Солимо та перчимо до смаку. Смажимо тости. Розподіляємо суміш авокадо по тостах. Зверху викладаємо сир та злегка поливаємо медом з чилі.

Смачного!