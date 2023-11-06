Як приготувати ідеальне тісто для яблучного пирога: рецепт карамельної шарлотки

6 листопада 2023, 13:20
Читать новость на русском

Джерело:

Попоїсти

Приготування яблучного пирога – це чарівне мистецтво, яке сповнене ароматом та неймовірним смаком. Карамельна шарлотка – чудовий десерт для будь-якого приводу.

Секрет ідеальної шарлотки – це тісто, яке не тільки підкреслює смак яблук, але й робить пиріг надзвичайно ніжним та соковитим. За допомогою цього рецепту ви зможете насолоджуватися чудовим ароматом та неперевершеним смаком яблучного пирога, приготованого власноруч.

Цікаво Один інгредієнт – безліч рецептів: як приготувати ароматні осінні супи з фрикадельками

Рецепт карамельної шарлотки

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Особливий смак / Фото unsplash

Інгредієнти:
– 3 яйця;
– 50 грамів цукру;
– 120 грамів борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача для тіста;
– пів кілограма яблук;
– 10 грамів масла;
– 60 грамів цукру;
– пів лимона.

Приготування:

  • З очищених яблук виріжте серцевину.
  • Наріжте їх на шматочки.
  • На гарячу пательню викладіть масло, цукор, яблучні шматочки, корицю, лимонний сік (з половинки фрукта).
  • Тушкуйте 7 – 10 хвилин, помішуючи, до карамелізації.
  • Для приготування тіста: змішайте яйця з цукром, добре збийте (до піноутворення).
  • Поступово введіть борошно, розпушувач та перемішайте.
  • Перекладіть тісто в змащену маслом форму.
  • Поверх тіста розподіліть карамелізовані яблука.
  • Розігрійте духовку до 170 градусів та випікайте пиріг 40 – 45 хвилин.
  • Карамельна шарлотка готова!
Це чудовий десерт: як приготувати яблучний штрудель.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська