Як приготувати ідеальне тісто для яблучного пирога: рецепт карамельної шарлотки

Приготування яблучного пирога – це чарівне мистецтво, яке сповнене ароматом та неймовірним смаком. Карамельна шарлотка – чудовий десерт для будь-якого приводу.

Секрет ідеальної шарлотки – це тісто, яке не тільки підкреслює смак яблук, але й робить пиріг надзвичайно ніжним та соковитим. За допомогою цього рецепту ви зможете насолоджуватися чудовим ароматом та неперевершеним смаком яблучного пирога, приготованого власноруч.

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Рецепт карамельної шарлотки

Час: 1 година

1 година Порцій: 4

Особливий смак / Фото unsplash

– 3 яйця;– 50 грамів цукру;– 120 грамів борошна;– 1 чайна ложка розпушувача для тіста;– пів кілограма яблук;– 10 грамів масла;– 60 грамів цукру;– пів лимона.

Приготування:

З очищених яблук виріжте серцевину.

Наріжте їх на шматочки.

На гарячу пательню викладіть масло, цукор, яблучні шматочки, корицю, лимонний сік (з половинки фрукта).

Тушкуйте 7 – 10 хвилин, помішуючи, до карамелізації.

Для приготування тіста: змішайте яйця з цукром, добре збийте (до піноутворення).

Поступово введіть борошно, розпушувач та перемішайте.

Перекладіть тісто в змащену маслом форму.

Поверх тіста розподіліть карамелізовані яблука.

Розігрійте духовку до 170 градусів та випікайте пиріг 40 – 45 хвилин.

Карамельна шарлотка готова!

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