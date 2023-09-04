Їх повинен вміти готувати кожен: рецепт бендериків з м'ясом

4 вересня 2023, 18:53
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Джерело:

Ектор Хіменес-Браво

Без них не обходиться жодне родинне застілля, особливо коли збирається велика кількість родичів на весіллях чи інших сімейних подіях. Бендерики можна готувати з різними начинками, але найсмачніші вони з м'ясом.

Бендерики – давня страва української кухні. Це трикутники з тонких млинців, у які загорнута начинка: м'ясна, сирна, грибна чи овочева.

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Зазвичай їх подають до борщу, бульйону чи грибної юшки. Але можна просто їсти зі сметаною чи іншим улюбленим соусом.

Рецепт бендериків з м'ясом

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 2
Інгредієнти:
 – 1 куряче яйце;
 – половина чайної ложки цукру;
 – дрібка солі;
 – 50 грамів борошна;
 – 125 грамів молока;
 – 200 грамів курячого фаршу;
 – половина ріпчастої цибулі;
 – сіль;
 – чорний мелений перець.

Приготування:

  • Яйця, цукор, сіль, олію та молоко змішуємо вінчиком. Додаємо борошно та ретельно перемішуємо всі інгредієнти, аби не залишилося грудочок.
  • Сковорідку розігріваємо разом з невеликою кількістю олії. Смажимо налисники по 30 секунд з кожної сторони.
  • Курячий фарш змішуємо з подрібненою цибулею та спеціями.
  • Розрізаємо налисник навпіл, підгинаємо одну сторону, викладаємо 1 столову ложку фаршу та складаємо у трикутник.
  • Смажимо бендерики на вершковому маслі по 6 – 8 хвилин з кожної сторони.
  • Подаємо страву зі сметаною та подрібненою зеленню.

Смачного! 

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Автор: Богданна Рибак