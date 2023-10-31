Закарпатські кіфлики з трьох інгредієнтів – давній український рецепт

Якщо ми заінтригували вас назвою домашньої випічки, обов'язково приготуйте її вдома. Смак вас здивує, а рецепт ви точно збережете для дітей.

Закарпатські кіфлики дуже схожі до звичних для нас рогаликів, але відмінність між ними таки є. Кіфлики готують за особливим рецептом тіста – з білим сухим вином. Начинку можна обирати будь-яку, але найсмачніше з абрикосовим домашнім варенням.

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Рецепт закарпатських кіфликів

Час: 1 доба

Порції: 20 – 25 штук

– 400 грамів маргарину або масла;– 400 грамів борошна;– 150 грамів білого сухого вина;– абрикосове варення для начинки.

Приготування:

Тісто замішуємо за день до приготування кіфликів.

Борошно просіюємо, робимо в ньому виїмку і туди вливаємо розтоплений маргарин, а по краях наливаємо вино.

Вимішуємо тісто до однорідності, ставимо його в пакет і залишаємо в холодильнику на ніч.

Наступного дня розкачуємо тісто, ріжемо його на квадратики, викладаємо на кожен квадратик повидло і закручуємо.

Розігріваємо духовку до 200 градусів і випікаємо кіфлики 15 – 20 хвилин.

Готову випічку посипаємо цукровою пудрою та подаємо до столу.

Смачного!

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