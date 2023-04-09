Чудова ідея для свят: як приготувати заливне у формі яєць

Писанки – не єдина "яєчна" опція до свят. Якщо ви полюбляєте заливне, то цей рецепт точно стане вашим великоднім джекпотом.

Це прекрасна ідея подачі для нарізки чи маринованих овочів. Барвиста закуска точно здивує ваших гостей, тож приготуйтеся ділитися рецептом та розповідати про свої інсайти у приготуванні страви.

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Рецепт холодцю у формі яєць

Час: 45 хвилин + 5 годин

Порцій: 8

Оригінальна подача / Фото prakty kulinarni

Інгредієнти:

– 8 яєць;

– 3 скибки шинки;

– 8 перепелиних яєць;

– 50 грамів замороженого горошку;

– 1 склянка бульйону;

– 2 чайні ложки желатину;

– 2 чайні ложки білого винного оцту;

– сіль і перець до смаку.

Приготування:

Ретельно помийте яйця. Гострим ножем зробіть отвір у верхній частині та обережно відірвіть шкаралупу, утворивши дірку діаметром приблизно 1,3 сантиметра, вилийте вміст.

Внутрішню частину шкаралупи промийте гарячою водою, найкраще обшпарте яйця всередині. Поставте їх у вертикальне положення (можна використовувати чашки для яєць).

Перепелині яйця відваріть, очистіть та розріжте навпіл.

Шинку наріжте невеликими шматочками, горошок залийте окропом, через 3 хвилини злийте і залийте холодною водою.

Розігрійте бульйон та додайте желатин, добре перемішайте та приправити за смаком сіллю, перцем і оцтом.

Шинку, горошок, перець і перепелині яйця покласти в шкаралупу, залийте желатином та дайте охолонути, згодом поставте в холодильник для застигання.

Перед подачею акуратно очистіть від шкаралупи.

Ідеї

До заливного подайте хрін або шматочок лимона. Таку закуску можна приготувати і в овочевому варіанті: замість м'яса додайте крихітні суцвіття броколі або цвітної капусти, кукурудзу тощо.