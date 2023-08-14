Косачівський кекс – улюблена страва Лесі Українки

20:19

Леся Українка відома українська письменниця, видатна постать, яку знає кожен. Та чи задумувалися ви коли не будь, що ж вона полюбляла їсти? У нас є рецепт улюбленої випічки Лесі Українки, яку ви точно захочете приготувати вдома.