Косачівський кекс – улюблена страва Лесі Українки

14 серпня 2023, 20:19
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Джерело:

Високий замок

Леся Українка відома українська письменниця, видатна постать, яку знає кожен. Та чи задумувалися ви коли не будь, що ж вона полюбляла їсти? У нас є рецепт улюбленої випічки Лесі Українки, яку ви точно захочете приготувати вдома.

Згідно з дослідженнями та листуваннями, Леся Українка, вона ж Леся Косач, обожнювала солодке. Особливу насолоду їй приносило солодке.

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Вона також часто сама готувала, зокрема англійський кекс та крюшон чи пунш. Ми пропонуємо втілити на кухні кекс, особливістю якого є сушені ягоди чорниці та суниці. Саме їх так обожнювала Леся Українка у випічці.

Класичний кекс на кефірі

  • Час: 60 – 80 хвилин
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – 250 грамів кефіру;
 – 3 курячих яйця;
 – 200 грамів цукру;
 – 2,5 склянки борошна;
 – 15 грамів розпушувача;
 – 160 грамів олії;
 – 11 грамів ванільного цукру.

Приготування:

  • Класичний рецепт кексу можна змінити, замінивши молоко на кефір і рослинну олію. Сушені суниці та чорниці можна замінити на родзинки чи інші сухофрукти.
  • Збиваємо яйця з цукром і ванільним цукром до стану однорідної білої маси, вливаємо олію, кефір, ретельно перемішуємо.
  • Невеликими частинами досипаємо в масу борошно і розпушувач, помішуючи.
  • Отримане тісто виливаємо у змащену маслом і посипану борошном форму. Запікаємо в духовці 50 хвилин при температурі 180 градусів.
  • Готову випічку можна полити джемом, посипати пудрою, або навіть зробити шоколадну глазур. 

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак