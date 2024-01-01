Якщо залишився шматочок капусти: рецепт ідеальної запіканки з сиром
1 січня 2024, 17:22Читать новость на русском
Джерело:top_havchik_
Якщо ви купили занадто велику капустину і вона у вас залишилася, приготуйте смачну запіканку. Для неї потрібні лише найпростіші інгредієнти.
Готувати її неймовірно просто. Вам знадобиться лише пів години.
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Запіканка з капусти – простий рецепт
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
– 600 грамів капусти;
– 100 грамів сиру;
– 2 яйця;
– сіль, чорний перець, сухий часник до смаку.
Приготування:
- Нашаткуйте капусту. Покладіть її на пательню разом з улюбленими спеціями та сіллю. Трохи потушкуйте.
- Тим часом наріжте сир тоненькими пластинками.
- У формі для запікання збийте яйця з сіллю. Додайте сир та капусту і перемішайте.
- Запікайте у духовці, розігрітій до 180 градусів, до золотої скоринки.