Якщо залишився шматочок капусти: рецепт ідеальної запіканки з сиром

1 січня 2024, 17:22
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Джерело:

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Якщо ви купили занадто велику капустину і вона у вас залишилася, приготуйте смачну запіканку. Для неї потрібні лише найпростіші інгредієнти.

Готувати її неймовірно просто. Вам знадобиться лише пів години.

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Запіканка з капусти – простий рецепт

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 600 грамів капусти;
– 100 грамів сиру;
– 2 яйця;
– сіль, чорний перець, сухий часник до смаку.

Приготування:

  1. Нашаткуйте капусту. Покладіть її на пательню разом з улюбленими спеціями та сіллю. Трохи потушкуйте.
  2. Тим часом наріжте сир тоненькими пластинками.
  3. У формі для запікання збийте яйця з сіллю. Додайте сир та капусту і перемішайте.
  4. Запікайте у духовці, розігрітій до 180 градусів, до золотої скоринки.
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Автор: Ольга Котів