Смачніше, ніж м'ясо по-французьки: приготуйте шніцелі під секретним соусом
24 лютого 2024, 16:17Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Шніцелі з овочами – ідеальне рішення для смачної та простої вечері. Особливий соус додасть їм ще більше соковитості.
Ще одним ароматним інгредієнтом є болгарський перець. Ця страва здивує вас своїм смаком.
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Шніцелі у вершковому соусі
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
– 800 грамів свинини;
– 3 червоні болгарські перці;
– 3 томати;
– 2 зубчики часнику;
– 100 грамів вершків;
– 100 мілілітрів води;
– 60 мілілітрів олії;
– 20 грамів приправи до м'яса;
– сіль, чорний мелений перець до смаку.
Приготування:
- М'ясо помийте, обсушіть паперовими рушниками, поріжте тонкими скибочками та відбийте з обох боків. Додайте солі та перцю. Розігрійте пательню з олією та обсмажте стейки по 2 – 3 хвилини з кожної сторони.
- Болгарський перець почистьте, помийте і наріжте кубиками чи соломкою. Часник теж очистьте і подрібніть. Обсмажте перець з часником в олії, яка залишилась після м'яса. Викладіть зверху на шніцелі.
- У пательню влийте воду чи бульйон, вершки, вкиньте подрібнені помідори, посоліть, поперчіть, перемішайте і тушкуйте на маленькому вогні 10 – 15 хвилин. Готовим соусом полийте шніцелі з овочами.